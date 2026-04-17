Журналисты подтвердили имена более 212 тысяч погибших военных РФ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли по меньшей мере 212 188 российских военнослужащих, установили журналисты Русской службы "Би-би-си" и "Медиазоны" совместно с командой волонтеров. Речь идёт о тех, чьи имена подтверждены в открытых источниках.

В 2025 и 2026 годах основная часть российских потерь, как отмечается, приходится на солдат, погибших из-за ударов беспилотников в так называемой "зоне поражения" (kill zone). Из-за широкого применения дронов с обеих сторон эта зона, по данным исследователей, увеличилась и теперь представляет из себя участок шириной от 500 метров до 10-15 километров. Применение дронов затрудняет любые штурмовые действия и ротацию на передовой.

Добровольцы по-прежнему составляют наибольшую долю среди погибших – 77 846, за ними идут участники боевых действий, статус которых установить не удалось – 47 316, затем контрактники – 41 937, заключённые – 23 710 и мобилизованные – 18 479.

Контракты на службу в армию сейчас чаще заключают жители небольших городов и сельской местности, чем мегаполисов. Исследователи связывают эту тенденцию с тем, что в небольших населённых пунктах сложнее найти стабильную и высокооплачиваемую работу, а местные власти ведут более активную агитацию, отмечает "Настоящее Время".

Отмечается, что реальные потери России на войне против Украины, очевидно, выше, чем приведенные данные. Военные специалисты предполагают, что данные журналистов и волонтеров могут охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших. Официально власти как России, так и Украины число потерь не сообщают.