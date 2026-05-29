Журналисты подтвердили имена более 223 тысяч погибших военных РФ

Русская служба "Би-би-си", "Медиазона" и команда волонтеров подтвердили имена 223 539 российских военнослужащих, погибших с начала вторжения России в Украину.

Этот список сформирован на основе анализа некрологов, фотографий с кладбищ и военных мемориалов, а также данных открытых государственных реестров.

По-прежнему наибольшую долю погибших составляют добровольцы – 82 224, затем идет неустановленные исследователями участники боевых действий – 48 177, контрактники – 45 923, заключенные – 25 367 и мобилизованные – 18 955.

Журналисты не учитывают погибших из формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР" до 2023 года. С января 2023 года они отнесены к иностранцам, которые воюют в российских подразделениях. Кроме того, подсчет не включает погибших из КНДР.

Анализ данных российского Реестра наследственных дел, как отмечается, показал, что с февраля 2022 года до конца 2025 года могли погибнуть около 352 тысяч российских военнослужащих – граждан России. С учетом потерь иностранных граждан общее число убитых со стороны России может быть в районе от 367 тысяч до 523 тысяч человек.

По данным украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными по состоянию на 30 марта 2026 года, в российскую армию завербовали более 27 тысяч иностранцев из 135 стран.

Директор британского Центра правительственной связи Энн Кист-Батлер на днях в ходе своей первой публичной лекции заявила, что потери России в войне против Украины приближаются к 500 тысячам человек.

Русская служба "Би-би-си" отмечает, что если учитывать мнение экспертов, которые считают, что их анализ охватывает около 45–65% от общего числа погибших, то верхняя граница числа погибших российских военных может достигать 497 тысяч человек, а это близко к оценке Кист-Батлер.