Журналисты "Схем" установили имя "Доктора Зло"

Журналисты расследовательского проекта украинской службы Радио Свобода "Схемы" установили личность врача, пытавшего украинских военнопленных в исправительной колонии №10 в Мордовии. Им оказался 34-летний Илья Сорокин — сотрудник медико-санитарной части №13, обслуживающей колонию.

Согласно свидетельствам бывших пленных, Сорокин, которого пленные между собой называли "Доктор Зло", регулярно применял физическое и психологическое насилие — использовал электрошокер, избивал, унижал, в том числе сексуально, и отказывал в медицинской помощи. Это, как минимум в одном случае, привело к смерти украинского военного Владимира Юхименко, у которого после плена диагностировали пневмонию, множественные переломы и внутренние кровоизлияния.

Журналисты собрали показания более 150 освобождённых пленных, проанализировали открытые источники, включая соцсети МСЧ-13, и нашли видео с мероприятия ко Дню медслужбы УИС России, на котором Сорокина видно и слышно. Его опознали десятки бывших заключённых.

Согласно данным "Схем", Сорокин работал в медчасти с 2018 года, а в конце 2024 года ушёл служить в армию, взяв позывной "Доктор". Сейчас он, предположительно, числится в подразделении материально-технического обеспечения и поддерживает связи с коллегами из колонии, получая от них снаряжение, медикаменты и маскировочные сети.

Несмотря на отказ Сорокина комментировать информацию и его заявление, что он "там не работает", его трудоустройство в колонии подтвердили в отделе кадров МСЧ-13.

В расследовании также названы имена руководства ИК-10 и сотрудников, ответственных за дисциплину и охрану. По словам пленных, администрация не только знала о происходящем, но и, вероятно, санкционировала пытки. По данным журналистов, с июня 2022 по апрель 2025 года через мордовскую колонию №10 прошли как минимум 177 украинских военнопленных.