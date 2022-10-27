СМИ Кыргызстана осудили блокировку местной службы Радио Свобода

Свыше двадцати независимых СМИ и журналистских организаций Кыргызстана осудили блокировку местной службы Радио Свобода (Азаттык).

В соответствующем обращении к властям страны сказано, что блокировка "не имеет под собой даже формальных оснований", поскольку "прописанный в законе механизм предполагает принятие такого решения исключительно по заявлению граждан или юридических лиц, которые считают, что в отношении них распространены недостоверные сведения, порочащие их честь, достоинство или деловую репутацию, однако в случае с блокировкой "Аззатыка" подобного заявления ни от кого не поступало".

Авторы обращения потребовали от властей Кыргызстана "прекратить массированное и беспрецедентное давление на свободу слова и свободу прессы, уголовные преследования в отношении журналистов, блогеров, гражданских активистов и иных лиц, свободно выражающих своё мнение", а также "прекратить законодательные инициативы по ограничению свободы СМИ" - в частности, позволяющие без судебного решения закрывать неугодные властям издания.

26 октября Министерство культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызстана заблокировало на два месяца сайт местной службы Радио Свобода (Аззатык). За два дня до этого руководству СМИ было направлено письмо с требованием удалить в течение 24 часов запись прямого эфира программы "Настоящее Время. Азия", в которой рассказывалось о "тяжёлых боях на границе Кыргызстана и Таджикистана". В программе были представлены мнения обеих сторон конфликта, что, по мнению независимых журналистов, и не понравилось властям.