Журналисты выяснили, кто помог Ротенбергам обойти санкции

Близкие к Владимиру Путину миллиардеры Борис и Аркадий Ротенберги, попавшие под западные санкции в 2014 году из-за аннексии Крыма, смогли обойти их, защитив многие свои активы. Об этом стало известно из внутренней переписки - так называемого "Архива Ротенбергов". Расследование об этом опубликовали во вторник журналисты проекта OCCRP - материалы вышли в 17 мировых СМИ. Ведущую роль в расследовании сыграло издание "Важные истории".

Именно в его распоряжение попали около 50 тысяч электронных писем и документов, датированных 2013-2020 годами. Речь идёт, как утверждает издание, об архиве переписки так называемого фронтмена - человека, действовавшего в интересах Ротенбергов - по имени Максим Викторов. "Важным историям", как утверждается, передал его "источник, попросивший об анонимности по соображениям безопасности". "Мы поделились документами с журналистами OCCRP, Le Monde, Forbes, The Times и других мировых СМИ. Вместе мы несколько месяцев работали над утечкой, чтобы одновременно опубликовать свои расследования о том, как с помощью фронтменов окружение Путина сумело сохранить многие из своих зарубежных дворцов и яхт и продолжило тайно вкладывать деньги в активы на Западе, несмотря на санкции и свою антизападную риторику", - пишут "Важные истории". Всего в расследовании участвовало около 60 журналистов.

"Фронтмен" Максим Викторов

Один из текстов, опубликованный в "Важных историях", посвящён личности Максима Викторова, председателя попечительского совета Фонда скрипичного искусства, академика ныне упразднённой Академии безопасности, обороны и правопорядка, бывшего сотрудника КГБ и знакомого многих лиц из окружения Владимира Путина, включая и его старшую дочь Марию Воронцову. Одна из статей в "Важных историях" посвящена дому в австрийском Кицбюэле, где часто видели Марию Воронцову. Утверждается, что эта фирма получила миллионы евро от компании Аркадия Ротенберга.

После того, как в 2014 году Аркадий и Борис Ротенберги попали под санкции США, "на выручку им пришел Максим Викторов". Он, как пишут "Важные истории", стал помогать семье Ротенбергов прятать активы. Доли в их компаниях, как правило, переходили к различным закрытым паевым инвестиционным фондам, а эти фонды находились под управлением компании Викторова "Эвокорп". Ротенберги отрицали свою связь с этой компанией, однако документы, изученные "Важными историями", свидетельствуют об обратном. Утверждается также, что Викторов или его партнёры представляли интересы семьи Бориса Ротенберга в споре с властями Франции о налоге на яхту, а также пытались помочь ему "создать положительный образ" и избежать санкций ЕС.

Как утверждают "Важные истории", Викторов обладает большими связями на Западе, в частности, его партнёром был британский принц Майкл Кентский, связи которого с Россией ранее изучали британские СМИ.

Как работали помощники Ротенбергов

Если регуляторы в различных странах начинали задавать вопросы о владельцах компаний, то Викторов вместе со своими сотрудниками переносили компании Ротенбергов в другие юрисдикции и переоформляли их на другие лица. Среди них, в частности:

Компания Medexlite Limited, которой принадлежит яхта "Рахиль" с пятью гостевыми каютами и экипажем из девяти человек, а также доли как минимум шести вилл на юго-востоке Франции. Владельцем стал бывший охранник Ротенберга Александр.

Компания Narcius Limited, владеющая роскошными квартирами в центре Риги. Ее переоформили на имя сотрудницы Ротенбергов Елены Рузяк.

Множество других компаний, владельцами которым были Ротенберги, в итоге исчезли или были перенесены в другие юрисдикции.

В филиале французского банка Société Générale в Монако были открыты счета Бориса Ротенберга, его жены Карины и десяти его компаний. После введения санкций часть счетов была заморожена. Викторов и бывший советский дипломат Сергей Марков связались с компанией LJ Partnership, которая помогла за 170 тысяч фунтов стерлингов добиться вывода активов из Société Générale. При этом клиентов LJ Partnership стала британская компания Викторова Legal Intelligence Group Ltd, а не Ротенберг.

LJ Partnership нашла для Ротенбергов новый банк - Banque Havilland S.A. со штаб-квартирой в Люксембурге. Журналисты описывают его как "неоднозначного элитного кредитора, который принадлежит семье Роуленд с хорошими связями". Туда удалось вывести часть активов Ротенберга.

Бывший топ-менеджер и косметолог

Также "Важные истории" изучили европейские активы бывшего топ-менеджера Аркадия Ротенберга, Руслана Горюхина, который приобрёл "два обширных имения во Франции, два пятизвездочных отеля в Германии и дворец в центре Мюнхена". Хотя Горюхин отрицает связь с Ротенбергами, из переписки следует, что их структуры де-факто контролируют его бизнес.

Ещё один материал посвящён некой Марине Бородуновой, 36-летнему косметологу из Латвии. Она, как утверждается, владела одним из закрытых паевых инвестфондов, который контролировал 80 процентов компании "РГ-Девелопмент", созданной Аркадием Ротенбергом. Бородунова владела и другими активами, например, квартирой в роскошном ЖК в Монако, вместе со своими двумя маленькими дочерьми она также является владелицей виллы за 4,25 миллиона евро на Французской Ривьере.Два источника назвали Бородунову "неофициальной женой" Аркадия Ротенберга.

Борис и Аркадий Ротенберги

Братья Аркадий и Борис Ротенберги - друзья президента России Владимира Путина. Они родились и выросли в Ленинграде, вместе с Путиным занимались единоборствами.

Путин продвигался по карьерной лестнице, вместе с этим росло и благосостояние Ротенбергов. Они получали госконтракты и стали владельцами многомиллиардного капитала. По оценке Forbes, в 2023 году состояние братьев составило 4,9 миллиарда долларов.

"Не только сохранили, но и продолжают инвестировать"

"Архивы Ротенберга" показывают, что, несмотря на санкции, члены семьи Путина и его сообщники не только оказались способными сохранить многие дорогие активы за рубежом, но и способны продолжать инвестировать в зарубежные активы", - сказал главный редактор "Важных историй" Роман Анин. По его словам, нынешнее расследование впервые открывает более полную картину комплексной тактики, которую используют для того, чтобы обойти санкции.