Журналисты, забаненные в Твиттере, требуют наложить санкции на соцсеть

Ряд международных журналистов, среди которых представители крупных международных изданий, потребовали наложить санкции на социальную сеть Твиттер. 15 декабря их аккаунты в твиттере были заблокированы. Руководство соцсети, включая миллиардера Илона Маска, не объясняет, по какой причине был наложен бан. Официальные лица Евросоюза считают это притеснением свободы прессы.
В четверг в твиттере были заблокированы аккаунты нескольких журналистов. В их числе представители таких изданий, как The New York Times, CNN и Washington Post, а также независимые журналисты-фрилансеры из США и стран Евросоюза. Большинство из них обозревают современные технологии.
Социальные сети являются важным источником информации для СМИ: многие политики, бизнесмены и компании ведут там блоги, и их высказывания появляются там раньше, чем официальные пресс-релизы.
По словам владельца твиттера Илона Маска, журналисты нарушили правило о нераспространении персональных данных, включая данные о том, где он находится, и о якобы принадлежащем ему частном самолёте. Сами они опровергают это заявление.
Представители Евросоюза заявили, что блокировка аккаунтов журналистов может являться нарушением свободы высказывания и свободы прессы. Вице-президент Евросоюза по вопросам правовых свобод Вера Юрова сочла бан "предвзятым" и нарушает европейский акт о цифровых свободах. Она также сообщила, что на Твиттер могут быть наложены санкции.
С ней согласен комиссар по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретон, который ещё в ноябре предупреждал руководство Твиттера о том, что соцсети предстоит ещё много работы, чтобы привести свою политику в соответствие с европейским актом о цифровых свободах. "Твиттеру следует наладить прозрачную политику модерации, защищать свободу слова и противостоять дезинформации," - заявил тогда Бретон.
- Илон Маск в прошлом месяце закрыл сделку по приобретению Twitter за 44 миллиарда долларов. После этого он уволил тысячи сотрудников компании, восстановил ранее заблокированных пользователей, включая аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Маск также прекратил применять ряд правил, в том числе направленных на отказ от вводящих в заблуждение данных о COVID-19.
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