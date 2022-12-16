Журналисты, забаненные в Твиттере, требуют наложить санкции на соцсеть

Ряд международных журналистов, среди которых представители крупных международных изданий, потребовали наложить санкции на социальную сеть Твиттер. 15 декабря их аккаунты в твиттере были заблокированы. Руководство соцсети, включая миллиардера Илона Маска, не объясняет, по какой причине был наложен бан. Официальные лица Евросоюза считают это притеснением свободы прессы.

В четверг в твиттере были заблокированы аккаунты нескольких журналистов. В их числе представители таких изданий, как The New York Times, CNN и Washington Post, а также независимые журналисты-фрилансеры из США и стран Евросоюза. Большинство из них обозревают современные технологии.

Социальные сети являются важным источником информации для СМИ: многие политики, бизнесмены и компании ведут там блоги, и их высказывания появляются там раньше, чем официальные пресс-релизы.

По словам владельца твиттера Илона Маска, журналисты нарушили правило о нераспространении персональных данных, включая данные о том, где он находится, и о якобы принадлежащем ему частном самолёте. Сами они опровергают это заявление.

Представители Евросоюза заявили, что блокировка аккаунтов журналистов может являться нарушением свободы высказывания и свободы прессы. Вице-президент Евросоюза по вопросам правовых свобод Вера Юрова сочла бан "предвзятым" и нарушает европейский акт о цифровых свободах. Она также сообщила, что на Твиттер могут быть наложены санкции.

С ней согласен комиссар по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретон, который ещё в ноябре предупреждал руководство Твиттера о том, что соцсети предстоит ещё много работы, чтобы привести свою политику в соответствие с европейским актом о цифровых свободах. "Твиттеру следует наладить прозрачную политику модерации, защищать свободу слова и противостоять дезинформации," - заявил тогда Бретон.