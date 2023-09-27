Зиявудин Магомедов обвинил "Росатом" и "Транснефть" в рейдерстве

Бизнесмен Зиявудин Магомедов, осуждённый в России к 19 годам колонии строгого режима по обвинению в особо крупном мошенничестве и создании преступного сообщества, подал в лондонском суде иск на сумму около 14 миллиардов долларов к корпорациям "Росатом" и "Транснефть". Он обвиняет эти компании в участии в захвате принадлежавших ему пакетов акций компаний-операторов российских портов. При этом Магомедов утверждает, что этот захват был инициирован российскими властями.

Об иске Магомедова сообщает Reuters. Утверждается, что подан он был ещё 20 июля, но известно о нём стало только сейчас. В качестве ответчиков по делу выступают также инвестиционная компания TPG и портовый оператор DP World.

Магомедов утверждает, что его арест в 2018 году запустил схему масштабного захвата его активов главным образом в интересах "Росатома" и "Транснефти". В частности, власти, как утверждается в иске, решили передать транспортную группу FESCO, владеющей рядом портов, под контроль "Росатома". "Транснефть" же, как утверждает Магомедов, стремилась отобрать у него и его брата их доли в Новороссийском морском торговом порту. В частности Магомедов утверждает, что после ареста его и его брата президент "Транснефти" Николай Токарев обещал, что поговорит с Владимиром Путиным и добьётся их освобождения, если бизнесмен продаст свои акции за 750 миллионов долларов, то есть существенно ниже рыночной стоимости.

Сумма иска Магомедова складывается из его оценок стоимости активов, утраченных им после ареста - 32,2% акций транспортной группы FESCO ($8,8 млрд) и 25% акций НМТП ($5 млрд). Нанятые миллиардером юристы заявили, что заявленная сумма претензий — рекордная в истории Высокого суда Лондона, если не считать коллективных исков, пишет The Bell.

Совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых задержали в марте 2018 года. По версии следствия, они совершили хищения на сумму около 11 миллиардов рублей, в том числе при строительстве стадиона "Балтика" к чемпионату мира по футболу в 2018 году и при реконструкции аэропорта Храброво в Калининграде. Состояние Зиявудина Магомедова перед арестом оценивалось в 1,4 миллиарда долларов. Сейчас он отбывает срок в 19 лет колонии строгого режима. Вину он не признал.