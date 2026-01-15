Cломать холодом. Россия пытается оставить Украину без тепла

В результате массированных российских ударов по объектам энергоснабжения во время сильных морозов в Украине введено чрезвычайное положение в энергетике. Сначала Россия обесточила Запорожскую и Днепропетровскую область, а затем атаковала Киев и Киевскую область, приведя к глубочайшему с начала полномасштабной войны энергетическому коллапсу. В некоторых домах уже шесть суток не имеют света и тепла. При этом по прогнозам потепления в ближайшие недели пока не предполагается.

Президент Украины высказывает претензии к столичным властям, а мэр Киева Виталий Кличко отвечает, что заявления Владимира Зеленского "нивелируют труд тысяч людей".

Украинская служба Радио Свобода рассказывает о происходящем.

Ночью и в течение дня российская армия продолжает наносить удары по столице Украины и другим крупным городам, целясь по энергетическим объектам.

После ночных ударов, сообщает министерство энергетики Украины (с 14 января парламент утвердил в должности первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля), обесточены потребители в Житомирской и Харьковской областях. Аварийные работы ведутся везде, где это позволяет ситуация безопасности.

Самая сложная ситуация в тылу с электроснабжением и теплом в Киеве и в Киевской области.

Действуют сетевые ограничения, поэтому ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются. Возврат к этим графикам возможно только после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на то, что ночью температура опускается до -15, -20, а днем колеблется на уровне -14, -15 градусов мороза.

В Киеве еще есть дома, в которых не восстановили подачу тепла, нарушенную при массированном российском ударе по энергообъектам Киева 9 января.

Там, где не удалось или не успели вовремя слить воду, в результате морозов есть повреждения сетей.

"Удары России по украинской энергетике следует рассматривать не как попытку "отключить свет", а как целенаправленный элемент психологической войны, встроенный в старую репрессивную логику, которую Москва унаследовала от системы НКВД и более позднего КГБ. Энергетический террор в короткой перспективе может создавать ощутимый дискомфорт: холод в квартирах, сбои транспорта, перегрузка больниц, бытовой стресс, усталость. Но его настоящая мишень не в физическом разрушении инфраструктуры, а в скоплении психологического истощения. Враг не стремится к одномоментному коллапсу - он пытается оказать давление постоянным, фоновым, разъедающим ощущение нормальности, сеет сомнение в способности государства защищать базовые потребности и постепенно снижает внутренний порог сопротивления", – говорит бывший заместитель председателя СБУ Украины Виктор Ягун.

15 января в Киеве при разгрузке оборудования генератора, который должен обеспечивать теплом жилые дома в Оболонском районе, трагически погиб работник "Киевтеплоэнерго".

Обмерзание проводов и деревьев привело к многочисленным обрывам линий электроснабжения. Без электроснабжения целые улицы, а то и целые населенные пункты Киевской области.

"Повреждений немало. Сорванные провода, разбитые изоляторы, сломанные опоры. Поля, просеки, заметены дороги, куда ни доедет никакая техника. Чтобы найти обрывы, ребята часами идут пешком на морозе. Делаем все возможное, чтобы свет вернулся в дома", – говорят энергетики Киевских региональных сетей ДТЭК.

Сетевые ограничения, как и в предыдущие недели, сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после российских ударов.

Из-за непогоды остаются обесточенными населенные пункты в Черниговской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий.

Самая тяжелая ситуация в прифронтовой зоне. Там восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

В большинстве регионов Украины действуют графики временных отключений для потребителей, графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов.

СБУ: "последовательная политика Кремля на уничтожение украинского народа"

Служба безопасности Украины квалифицирует удары России по украинской энергетической инфраструктуре как преступления против человечности. СБУ заявляет, что собрала доказательную базу, подтверждающую, что российские удары по энергетике являются "последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа" и имеют признаки преступлений против человечности.

"С начала этого отопительного сезона СБУ задокументировала 256 воздушных атак РФ на энергообъекты и системы теплоснабжения нашего государства. В частности, с начала октября 2025 года до сих пор оккупанты целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей нашего государства. Также рашисты (так в Украине называют российских агрессоров по аналогии с фашистами) нанесли 49 точечных воздушных ударов по тепловым электростанциям и 151 – по электроподстанциям в разных регионах Украины", – сообщил представитель СБУ Андрей Дехтяренко 15 января.

По его словам, каждая из атак носила комбинированный характер и осуществлялась с использованием десятков российских дронов и ракет.

Больше обстрелов зподверглись объекты тепловой и электрической генерации в Киеве и Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях. Россия атаковала критическую инфраструктуру баллистическими и крылатыми ракетами "Искандер", "Калибр", "Х-101", "Х-69" и дронами типа "Герань".

Российские удары в период резкого похолодания привели к масштабным отключениям электроэнергии и тепла, а также к нарушению водоснабжения в домах миллионов людей.

СБУ квалифицирует уничтожение Россией энергосистемы Украины по статье о преступлениях против человечности, поскольку расценивает атаки как "последовательное создание жизненных условий, направленных на уничтожение части населения".

Статья "определяет эту категорию обстрелов как преступления международного характера, за которые предусмотрена жесткая ответственность как в украинских, так и зарубежных судах".

Следователи СБУ работают на месте каждого российского удара и собирают масштабную доказательную базу, чтобы каждый российский военный, причастный к этим преступлениям, понес наказание.

Энергетическая компания ДТЭК сообщает, что 629 бригад работают круглосуточно для восстановления электро и теплоснабжения. С 5 по 11 января, несмотря на постоянные массированные обстрелы и сложные погодные условия, энергетикам удалось возобновить электроснабжение 881 населенного пункта.

Спор Зеленского и Кличко

В Киеве и его ближайших пригородах (Бровары, Борисполь и других населенных пунктах) сложилась особенно сложная ситуация с энерго- и теплоснабжением в результате российских воздушных ударов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что эта атака РФ была самой болезненной для критической инфраструктуры города. Он подчеркнул, что ситуация в Киеве сейчас самая сложная за четыре года полномасштабной войны.

По данным Минэнерго, утром 9 января в Киеве и Киевской области было обесточено более 500 тысяч потребителей.

Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении 14 января, что Киев делает недостаточно для исправления сложной ситуации с теплом и электричеством после последних российских обстрелов.

"Многое сделано, в частности, в Харькове, где местные власти подготовились. Киев, к сожалению, сделал гораздо меньше, очень мало сделано в столице", – сказал Зеленский.

Эти слова президента прозвучали синхронно с заявлением новоназначенного министра энергетики Дениса Шмыгаля в парламенте: "Киев, к сожалению, был подготовлен гораздо слабее. Я даже скажу, что не подготовлен совсем. Поэтому сейчас придется принимать кризисные меры".

Кличко резко отреагировал на эти обвинения.

"Такие заявления, прежде всего, нивелируют самоотверженный труд тысяч людей, специалистов. У них, хоть и нет оружия в руках, своими неутомимыми усилиями они тоже борются за свою страну", – написал Кличко в "телеграме" поздно вечером 14 января.

Мэр Киева отметил, что после разрушительного удара 9 января "из шести тысяч домов без тепла за несколько дней остается около 400", а "энергетики пытаются, тоже работая 24/7, вернуть хоть на какие-то часы свет в дома киевлян".

"Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о сверхсложной ситуации. И мне безразлично какие-то рейтинги и призрачные выборы", – сказал Кличко, ранее посоветовавший киевлянам по возможности "переехать за город" на время ликвидации чрезвычайной ситуации.

Владимир Зеленский сообщил 14 января, что: