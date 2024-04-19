Злоумышленник угрожал подорвать себя в посольстве Ирана в Париже

В пятницу злоумышленник угрожал совершить самоподрыв в консульском отделе посольства Ирана в Париже. Он вошёл в здание около 11 часов утра по местному времени. На нём был тактический жилет, у него были предметы, похожие на гранаты.

Полиция оцепила здание посольства и близлежащие кварталы. Было прервано движение поездов метро на нескольких линиях, ближайшие к посольству станции закрыты на вход и выход.

Через несколько часов полиция задержала злоумышленника. По сообщению газеты Le Monde, это 60-летний мужчина, гражданин Франции и Ирана. Называется его имя и инициалы – Николя К.-М. Взрывчатых веществ при нём не обнаружено, гранаты оказались муляжами. Также сообщается, что в 2023 году его уже арестовывали по подозрению в поджоге автомобильных шин перед тем же зданием посольства. Издание Le Parisien со ссылкой на нескольких свидетелей утверждает, что Николя кричал, будто хочет "отомстить за смерть своего брата". Пока что неизвестно, связано ли это с усилением напряженности между Ираном и Израилем.