"Злой волшебник". Сетевой некролог бывшему главе ЦИК Владимиру Чурову

Из жизни ушла одна из знаковых фигур российской политики десятых годов – экс-председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров.

Армен Гаспарян:

Знал его лично. Светлая память…

Григорий Карасин:

Владимир Евгеньевич на всех своих постах проявлял глубокий профессионализм, широкую эрудицию, был интеллигентным и добрым человеком. Глубоко скорбим!

Однако, учитывая роль Чурова в укреплении режима, большинство комментариев отнюдь не идилличны.

Александр Богачёв:

Топорные фальсификации, вбросы, переписывания результатов, давление на организации, занимающиеся наблюдением, нелепые попытки опровергать факты очевидных фальсификаций, заснятых в том числе и на видео. Отсюда мем "признаки внутрикадрового и межкадрового монтажа", а также про "фальшивые избиркомы на квартирах".

Напомню, что в 2011 году, Единая Россия на самом деле не получила большинство, а в думу проходило Яблоко, но в результате фальсификаций оно туда не прошло, что привело к крупнейшим в истории современной России митингам.

Несмотря на это Чуров не только не сел в тюрьму, но не был даже отстранен от своей должности.

Кем являлся по сути? Руководителем основного механизма по псевдоюридическому оформлению узурпации власти небольшой группировкой лиц.

Анатолий Несмиян:

Умер бывший руководитель ЦИК Чуров. Человек, который стоял за процессом ликвидации в России самого понятия «демократия» и который сделал очень много для ликвидации буржуазно-демократического устройства страны и перехода ее к авторитарной диктатуре.

На процессе по преступлениям сегодняшнего режима против народа России Чуров должен был занимать свое персональное место на скамье подсудимых, как человек, обеспечивший базу для самой возможности этих преступлений. Увы, но награда героя не успела найти. Он ушел раньше.

Константин Сонин:

Долгая жизнь, 146 лет, совсем не шутка...

Единственное, что можно упомянуть по этому поводу. Если бы Путин и его партия были бы популярны по-настоящему, им не надо было бы фальсифицировать результаты выборов.

Точно так же если бы у Путина было 50% поддержки, ему не надо было бы убивать, сажать в тюрьму и выдавливать из страны своих оппонентов.

Илья Бер:

Вот так. Жил-жил, что-то делал, много плохого, что-то, наверное, хорошее. Был приспособленцем. Кривая вывезла высоко. А в историю вошёл с мемом, в появлении которого, скорее всего, вообще никак не виноват.

Это я про свежепреставившегося волшебника Чурова и его 146%. Которые в реальности были по-видимому технической ошибкой телевизионщиков.

Аркадий Любарев:

Девятилетний период председательства Чурова (2007–2016) прочно ассоциируется с пиком фальсификаций на федеральных выборах. Чуров в общественном мнении стал символом этих фальсификаций. Не случайно кривые распределения по явке с характерными зазубринами получили название "пилы Чурова".

Виноват ли он сам в этих фальсификациях? Я уверен, что сам он этим не занимался. Но он покрывал фальсификации. Вероятно, с этой целью его и поставили вместо компетентного и более щепетильного Александра Вешнякова.

Николай Подосокорский:

Хотя сам Чуров отнюдь не являлся ключевой фигурой в построении авторитаризма в постсоветской России, он был одним из тех, кто успешно обеспечивал имитацию легитимности режима, и поневоле превратился в имя нарицательное для критики недовольных, такое как Павловский, Сурков, Соловьев и Киселев.

Михаил Тимонов:

В 2011 этот человек был для меня, начинающего наблюдателя, символом абсолютного зла, лицемерия и насилия над справедливостью и здравым смыслом (помните 146%?!).

Теперь я понимаю, что был тогда излишне эмоционален.

Смерть «волшебника» Чурова символизирует завершение эпохи кустарных, хотя и массовых, фальсификаций через вбросы и переписывание протоколов.

С этой системой мы довольно успешно боролись, выстроив в 2012-2019 в Москве систему электорального контроля из наблюдателей и членов избирательных комиссий, позволявшую в большинстве районов обеспечить если не честные выборы, то хотя бы честный подсчёт голосов.

Новая электоральная система снабжена трёхдневкой и электронным голосованием, позволяющим рисовать почти любой угодный результат и не дающим ни малейшей возможности общественного контроля.

В ней Чуров был уже не нужен.

Константин Калачёв:

На фоне Эллы Памфиловой образец респектабельности, профессионализма, да и просто почти святой.

Сергей Жаворонков:

Если Вешняков считал себя "главным по выборам", самостоятельной фигурой, то Чуров понимал свою роль правильно - он просто выполнял то, что ему говорили в АП. На первую часть руководства Чурова (2007-2011) пришелся самый дикий вал фальсификаций и прочих нарушений вроде снятия кандидатов с выборов. Этот период кто-то по недоразумению называет "медведевской оттепелью". Ничего подобного, оттепель была позже после протестных митингов 2011/2012.

И что интересно, как политика изменилась, то тот же Чуров стал и восстанавливать кандидатов, и пресекать какие-то самые дикие нарушения (он ушел в отставку перед выборами 2016 г.). Те, кто бывал в ЦИК, запомнили его в бытовом плане можно сказать добрым и участливым, у него и сердиться-то особо не получалось, он лишь пару раз сказал какие-то глупости в духе того что тот кто показал по ТВ картинку с 146% потом уехал в США и получил большие деньги. В общем, был такой винтик системы.

Памфилова - обратный случай. Это бывшая либералка-предательница. Предатели, как известно, самые рьяные исполнители, они знают, что их щадить не будут. Изначально ее позвали демонстрировать "честность выборов", и она даже что-то делала (например по ее инициативе отменили грубо сфальсифицированные выборы губернатора Приморья). Но затем должность для нее оказалась важнее всего на свете. С выборов МГД в 2019 г. она превратилась в инициативного фальсификатора, к тому же Путин ей поручил самой менять выборные законы по ходу дела, каких полномочий у Чурова не было. Отсюда ее злобный лай. И если Чуров теоретически на суде мог бы ответить - а я причем? Я выполнял закон, суммировал данные УИК, то Памфилову и К без сомнения надо судить за фальсификацию выборов: все эти многодневные голосования в багажниках, отмена видеонаблюдения, "голосования в интернетах" - их решения.

Интересно, а кто знает, куда делся Александр Альбертович Вешняков? После ЦИК он несколько лет был послом в Латвии, затем его следы теряются.

Дмитрий Травин:

Многие граждане привыкли удивляться «внезапной» трансформации Эллы Памфиловой, которая стала «творить чудеса», заняв пост главы ЦИК, но мы в Петербурге еще со времен Чурова знали о тех метаморфозах, которые происходят, когда человек перебирается с одного поста на другой.

С Чуровым я был знаком еще в 1990-е гг. Точнее, он был больше знаком со мной, чем я – с ним. Меня мало интересовали сотрудники городской администрации, поскольку как о питерской экономике, так и политике я писал крайне редко. Однако Владимир Евгеньевич внимательно читал местную прессу, в том числе мои статьи. Насколько я знаю, либеральные писания ему нравились. Об этом рассказывали коллеги, общавшиеся с ним по долгу журналистской службы. И сам он разок-другой, когда мы встречались на приемах в каком-нибудь иностранном консульстве, подходил ко мне и говорил что-то приятное для автора. Он был совершенно нормальным человеком. Приятным в общении. Без каких-то признаков мракобесия.

Чуров, наверное, так и остался бы работать на средних должностях в городской администрации, если бы волей случая не оказался в том комитете, который возглавлял Путин. И когда все питерские знакомые президента устремились на высокие должности в Москву, Чуров не оказался исключением. Он стал внезапно депутатом Думы от ЛДПР, «проявив симпатии» к несколько иному либерализму, чем тот, который мог вычитать из моих статей. Последний раз я его видел при знаменательных обстоятельствах. Мы встретились случайно на площади Восстания перед Московским вокзалом. Чуров явно отправлялся в столицу и тащил на плечах большой матрас или что-то в этом роде. Я тогда не присматривался к деталям, поскольку не знал, что этот скромный человек станет вскоре большой политической фигурой, и все экзотические особенности его поведения будут иметь историческое значение. Вместо того, чтобы присматриваться, я сыронизировал:

- Говорят, Вы в ЛДПР вступили?

- Ну, где дали место, туда и вступил – грустно ответил Владимир Евгеньевич.

Мы беседовали наедине, и Чурову не требовалось притворяться убежденным жириновцем.

Елена Зелинская:

Умер Чуров. Я знаю, сегодня все будут вспоминать 146%.

А я помню Володю по первому Ленинградскому Ленсовету. Мне пришлось наблюдать, как молодые депутаты и политики, переехав в Москву после провала Собчака на выборах, медленно варились в московском молоке, сначала все еще веря, что они строят новую страну, а потом все увереннее включились и сами становились создателями "Системы РФ".

Мы с Володей были дружны, и, особенно в последние годы его деятельности, я много слышала от него горьких слов.

На нем висит огромная ответственность, и он знал это. И он ушел со своего поста сам. Когда сегодняшняя трагедия еще только присматривалась.

Я буду помнить его и молодым ленинградский депутатом, и разочарованием стариком.

Сейчас он перед другим судом. И помоги ему Бог.

Александр Архангельский:

Я с ним был знаком еще по Петербургу, когда он занимался градозащитой и собирал театральные афишки. А потом, после завершения его карьеры, мы несколько раз сталкивались на арбатских букинистических развалах. Однажды я набрался окаянства и спросил - вы же верующий человек, в церковь пришли, когда за это по головке не гладили, как же можно подделывать цифры на выборах, это же служение отцу лжи. Во-первых, не подделываем, строго ответил он. Во-вторых, понизил Чуров голос, если уж вы про веру, то все наоборот. Мы служим государю, государь есть воплощенная правда, служение ему есть служение правде, при чем тут ложь. Кстати, дарил ли я вам свою книгу об афишках?

Модест Колеров:

Чуров был главным автором инициативы по прославлению Маннергейма в России и мемориальной доски ему в Ленинграде, соучастником геноцида которого тот был.

Константин Пахалюк:

О Чурове. С ним я пересекался в РВИО и что могу сказать.

Выборы - главный институт демократии, а значит ЦИК - ключевой институт. И оцените иронию Путина: поставить во главе… монархиста до мозга костей.

Вопреки слухам Чуров никогда не играл большой роли в РВИО, по моему мнению, должность председателя научного совета была некоей синекурой, чтобы не обидеть активного любителя истории, но и не дать ему что-то делать. Сам он производил впечатление человека невластного, интересующегося (и для любителя он, конечно, неплохо разбирался в имперской истории). Помню, как он подарил брошюру про ордена Скобелева и особо гордился, что нарыл информацию про какой-то немецкий орден.

Он действительно был связан с доской Маннергейму, взяв на себя консультацию по тому, как должны висеть ордена. Правда, продавить этот сомнительный проект до реализации он физически не мог и роль сыграли другие силы.

Когда РВИО сидело на Петроверигском переулке, у него был небольшой кабинет. В 2018 году дирекция переехала двумя днями на Петровский переулок. Спустя неделю к себе (на Петроверигский) пришел Чуров и … никого не нашел больше в здании. Оказывается, его просто забыли. В новом здании ему места тоже не нашлось. В общем, не очень порядочная история (даже с учетом предыдущих «заслуг»).

Сергей Марков:

Бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров умер. Умер почти забытый всеми и отодвинутый в тень. Чуров это пример неблагодарности российской власти к своим исполнительным сотрудникам. Чурова назначили главой ЦИК, но фактически им руководил не Чуров, а УВП АП. Когда оппозиция начала обвинять власть в фальсификации выборов, оппозиция развязала атаку именно на Чурова и опорочили Чурова как могли. Чуров по сути дела взял на себя атаку на Путина. Власть посмотрела, что Чурова дискредитировали за ее, власти, действия, и просто сбросили Чурова с корабля власти как балласт.

Глядя на судьбу Чурова, многие российские чиновники задумываются, - а стоит ли так стараться выполнять команды власти, если за эту лояльность тебя бросят и забудут? Судьба Чурова - это пример отрицательной кадровой политики власти, когда лояльность чиновника президенту не столько поощряется, сколько наказывается в результате. Поэтому огромная часть российской элиты всегда держит запасной вариант, - путь к противникам российской власти. Потому что знают, что в важный момент российская власть может просто бросить, как бросили Чурова.

Чуров 146%, кричит оппозиция. Эх, Чуров, - кинут всех, бурчит элита.