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Золотую пальмовую ветвь в Каннах получила Жюстин Трие

Майкл Дуглас и Катрин Денев на открытии фестиваля

Главный приз - Золотую пальмовую ветвь - 76-го Каннского кинофестиваля получила Жюстин Трие за фильм "Траектория падения". Режиссёр из Франции получила награду из рук актрисы Джейн Фонды на церемонии закрытия фестиваля в субботу. В своей речи Трие, помимо прочего, раскритиковала президента Франции Эмануэля Макрона за пенсионную реформу.

Обладателем премии за лучшую мужскую роль стал японский актер Кодзи Якусё за работу в фильме "Идеальные дни" Вима Вендерса. Приз за женскую роль получила турецкая актриса Мерве Диздар. Гран-при удостоен британский режиссёр Джонатан Глейзер, награду ему вручил Квентин Тарантино.

Жюри возглавлял щведский режиссёр Рубен Эстлунд. Российские фильмы на фестивале представлены не были. Войне в Украине был посвящён один из фильмов, показанных на фестивале - документальная лента "Туда и обратно" польского режиссёра Мачека Хамелы об украинских беженцах.

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