Зоозащитницу из Люберец приговорили к 15 годам по делу о госизмене

Зоозащитницу из Люберец Евгению Конфоркину приговорили к 15 года колонии по обвинению в госизмене и участии в террористической организации. Суд также оштрафовал ее на 300 тысяч рублей, пишет "Медиазона".

Обвинение запрашивало для Конфоркиной 18 лет лишения свободы.

Зоозащитницу обвинили в съемке Национального центра вертолетостроения имени Миля и Комова в Люберцах по заданию легиона "Свобода России" (ЛСР), который воюет на стороне Украины.

Конфоркина признала фактические обстоятельства дела, но не согласилась с квалификацией. По ее словам, на момент заполнения анкеты она не знала, что такое легион "Свобода России". Ссылку на анкету Конфоркина получила от девушки из Украины, с которой они "контактировали на тему лошадей и собак" – зоозащитница утверждает, что она предложила свою помощь в вывозе лошадей.

По словам Конфоркиной, во время переписки с ЛСР она сомневалась, что общается с реальными людьми, и опасалась, что это могут быть мошенники. Зоозащитница утверждает, что сняла вертолетный завод, чтобы понять конечную цель переписки. После появления новых просьб Конфоркина перестала отвечать.

Защита заявила в ходе прений, что не считает съемку Конфоркиной "угрозой безопасности огромной страны", сама зоозащитница просила прекратить оба дела.