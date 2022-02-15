"Звонок из Чечни". Рунет об извинениях единоросса Закускина

Глава Мещанского районного совета депутатов Александр Закускин решил показать свою власть, фактически напав на пожилую женщину, торговавшую у мечети.

Это уже не первая такая история в биографии Закускина, но тут его подвела одна деталь: женщина оказалась родом из Чечни.

Александр Дягилев:

Несанкционированная торговля это плохо, но очень просто поехать и разогнать бабушек газом и пинками, сложнее организовать места в своем округе для самозанятых, где был бы контроль- весовой, санитарный, всем было бы удобно и классно.

Диана Салбиева:

Мы все дружно посмеялись над британским министром иностранных дел Лиз Трасс, которая во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

Ну, да. Смешно.

Перенесёмся в Россию.

Наши дни.

Московский депутат Александр Закускин прыснул в глаза перцовым баллончиком пожилой чеченке, которая торговала колбасой около мечети.

А ещё депутат обещал., внимание !!! «депортировать женщину из его!! страны»

Вот.

Человек, который больше 10 лет является государственным чиновником, так и не понял, что Чечня - это субъект Российской Федерации.

Над которой историей следует смеяться громче?

Или плакать…

Сергей Колясников:

Если подтвердится история, что депутат-единоросс Александр Закускин напал на торговавшую у мечети 68-летнюю женщину из Чечни, раскидал ногами ее коробки, а ей в лицо распылил газовый баллон - то депутат Закускин должен не только с позором покинуть партию, но и получить уголовное дело.

Судя по угрозам Закускина депортировать ее в Чечню, во-первых, мотив его поступка межнациональная рознь, во-вторых, Закускин идиот, который не в курсе, что Чечня - это субъект РФ.

Эльвира Вихарева:

Глава Мещанского района Закускин распылил в лицо 68-летней чеченке перцовый баллончик. Ему не понравилось, что она торгует у мечети.

У женщины ожог глаз.

То есть здоровый лоб просто подходит и с криками «Я тебя депортирую в Чечню» (что? да!) начинает пинать ящик торговки. Она обижается, показывает паспорт – россиянка! А он, уже из машины, опускает стекло – и прыскает через него баллончиком.

И уезжает.

А когда история – это вчера случилось – выходит наружу, то звонит написавшей о ней женщине в 5 утра (!), приходит к ней под дверь и требует: удали!

И это тот самый Закускин, который 4 года назад уже душил шарфом у себя в подворотне художницу, потому что «это его территория». Он вообще постоянно на людей кидается. И все сходит с рук.

Знаете, почему? Потому что у него есть контора по наблюдению за выборами. И когда надо сказать, что наши выборы – самые честные в мире, зовут Закускина.

Ему можно все.

Пётр Толстой:

Закускин – представитель партии «Единая Россия» - самой крупной политической силы в России, поддерживаемой президентом. Это огромная ответственность не только в плане принятия политических решений, но и в морально-этическом отношении. Если информация подтвердится, г-н Закускин будет исключен из партии, чтобы не позорил коллег. Его дальнейшая политическая карьера тоже окажется под большим вопросом, я обещаю.

Оскорблять людей, пытаться применять силу – тем более, в отношении женщины, не позволено никому.

Сергей Савостьянов:

Показательная история, в очередной раз, показывающая отношение единороссов к простым жителям Москвы, да не простых единороссов, а аж главы Совета депутатов одного из центральных районов столицы - Мещанского.

Депутат, с говорящей фамилией, Закускин, по всей видимости, чувствуя свою полную безнаказанность, оскорбил и унизил торгующую у мечети пенсионерку, а напоследок распылил ей в глаза газовый балончик. Всё, как мы любим - говорят о соблюдении законов, а сами, вместо решения вопроса законным путём, творят беспредел и беззаконие. Да и кто довёл пенсионеров до такого состояния, что они вместо того, чтобы воспитывать внуков на пенсии, вынуждены стоять на морозе и продавать нелегально колбасу, чтобы хоть как-то обеспечить себе существование?

А показательно, кто одним из первых заступился за обиженную женщину и стал наставлять горе-депутата? Не его старые московские друзья единороссы, а Адам Делимханов, депутат Госдумы от Чечни. Других активных защитников бедных пенсионеров с столице, увы, не нашлось.

Валико Половинкин:

Будь я Крылов, написал бы басню "Когда в стране закона нет" (стал бы знаменит и богат)

Александр Закускин, сравнительно молодой ублюдок и, само-собой, член ЕР. Депутат Мосгордумы, глава Мещанской управы, давно известный своим крайне хамским поведением (даже на фоне других депутатов) , неоднократным применением физ силы к женщинам, на которого много раз подавали жалобы в милицию, прокуратуру, комиссию по депутатской этике... Это говно не тонуло.

И вот недавно оно применило свои навыки на пожилой уличной торговке. Он опрокинул столик, разбросал товары, а саму женщину залил перцовым газом.

Женщина оказалась чеченкой. И Закускину позвонил коллега, обладатель золотого депутатского пистолета г-н Делимханов, кратко пояснивший младшему сопартийцу за основы депутатской этики.

После чего неустрашимый борец оперативно съехал с занимаемой жилплощади в неизвестном направлении, предварительно извинившись на камеру.

В голову, конечно, приходит известная идиома про жабу с гадюкой, однако утешение так себе...

Извинения Закускина публикует Инстаграм ЧГТРК "Грозный".

Кирилл Гончаров:

Единственный способ добиться извинения от единороса - звонок из Чечни.

Дмитрий Локтев:

Ситуация с депутатом «Единой России” Закускиным и престарелой женщиной- мерзкая во всем.

Первое- это барство депутата. Старушка не от хорошей жизни занимается уличной торговлей, а покупать или нет у неё продукцию- выбор каждого.

Уличная торговля- это про слабую доступность для мелкого бизнеса торговых площадей в нашем городе и общем снижении доходов граждан. Попробуйте получить место на «ярмарках» в районах- это крайне затратное дело.

Второе- пощёчина Московской «ЕР» , которую сделал Адам Делимханов, ибо местные не решили негативный для имиджа депкорпуса партии кейс сами.

В третьих, мерзостны и угрозы в адрес Закускина.

Марина Ахмедова:

Непременно посмотрите видео о том, как Делимханов звонит Закускину. Не сомневаюсь, он его одновременно писал для своего сторис в инстаграм. Посмотрите на разворот плеч, гордую посадку головы, благородную бородень. Султан Сулейман не иначе. Конечно, у Закускина не было даже возможности заикнуться в этом разговоре. Делимханов ему все время говорил - «Подожди, сначала я скажу, потом ты, урод, скажешь». Сказать Закускину так и не пришлось, ведь того, что сказал Делимханов для его сторис было уже достаточно. Да и что мог этот Закускин сказать? Кто действительно дал ему право прыскать газом в женщин?

Но будет неверным делить эту историю, этот конфликт на сторону, которая права, и сторону, которая неправа. Неправ Закускин. Его приступ гнева в отношении женщины должен стать концом его карьеры. Кому нужен такой депутат, не умеющий контролировать приступы злобы? Неправ Делимханов, подменяющий собой правоохранительные органы. Закускиным должны заниматься они, а не человек в образе султана Сулеймана. Но отчего-то они позволяют утирать себе нос, не закусываются совершенно и в результате перекладывают свои функции на совершенно посторонних людей. Неправа и пожилая женщина - она занималась незаконной торговлей. Но опять - это не давало права Закускину на акт насилия.

Какой вывод можно сделать из всего произошедшего? Эх, жалко нету на все это Гоголя или Салтыкова-Щедрина! Ну ладно, не будем перекладывать ответственность на классиков. Сделаем вывод сами - «Ты - депутат? Веди себя прилично!». К какому из двух действующих героев истории отнести это восклицание - решите сами. И всегда помните мораль: пиная чужую закуску, ты закуской можешь стать и сам.

Василий Аленин:

Ситуация показательна. Если б нелегальная торговка была из любого другого региона, Закускину не то что б не угрожали, а наградили.

Но тут грозные чеченцы – и начальство тоже испугалось. Послушайте, кремлевские! Допустим, журналист Милашина и правозащитник Каляпин, которым угрожал Кадыров, – «не ваши». Но тут свой едросс, официальное лицо. А вы допускаете, чтоб какая-то уголовная шпана третировала «ваших»? Устанавливала в Москве свои порядки? Это не власть, а недоразумение!