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Цитаты Свободы

"Звонок из Чечни". Рунет об извинениях единоросса Закускина

Адам Делимханов выступает на Всемирном съезде народов Чеченской Республики, 2021

Глава Мещанского районного совета депутатов Александр Закускин решил показать свою власть, фактически напав на пожилую женщину, торговавшую у мечети.

Это уже не первая такая история в биографии Закускина, но тут его подвела одна деталь: женщина оказалась родом из Чечни.

Александр Дягилев:

Несанкционированная торговля это плохо, но очень просто поехать и разогнать бабушек газом и пинками, сложнее организовать места в своем округе для самозанятых, где был бы контроль- весовой, санитарный, всем было бы удобно и классно.

Диана Салбиева:

Мы все дружно посмеялись над британским министром иностранных дел Лиз Трасс, которая во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.
Ну, да. Смешно.
Перенесёмся в Россию.
Наши дни.
Московский депутат Александр Закускин прыснул в глаза перцовым баллончиком пожилой чеченке, которая торговала колбасой около мечети.
А ещё депутат обещал., внимание !!! «депортировать женщину из его!! страны»
Вот.
Человек, который больше 10 лет является государственным чиновником, так и не понял, что Чечня - это субъект Российской Федерации.
Над которой историей следует смеяться громче?
Или плакать…

Сергей Колясников:

Если подтвердится история, что депутат-единоросс Александр Закускин напал на торговавшую у мечети 68-летнюю женщину из Чечни, раскидал ногами ее коробки, а ей в лицо распылил газовый баллон - то депутат Закускин должен не только с позором покинуть партию, но и получить уголовное дело.

Судя по угрозам Закускина депортировать ее в Чечню, во-первых, мотив его поступка межнациональная рознь, во-вторых, Закускин идиот, который не в курсе, что Чечня - это субъект РФ.

Эльвира Вихарева:

Глава Мещанского района Закускин распылил в лицо 68-летней чеченке перцовый баллончик. Ему не понравилось, что она торгует у мечети.
У женщины ожог глаз.
То есть здоровый лоб просто подходит и с криками «Я тебя депортирую в Чечню» (что? да!) начинает пинать ящик торговки. Она обижается, показывает паспорт – россиянка! А он, уже из машины, опускает стекло – и прыскает через него баллончиком.
И уезжает.
А когда история – это вчера случилось – выходит наружу, то звонит написавшей о ней женщине в 5 утра (!), приходит к ней под дверь и требует: удали!
И это тот самый Закускин, который 4 года назад уже душил шарфом у себя в подворотне художницу, потому что «это его территория». Он вообще постоянно на людей кидается. И все сходит с рук.
Знаете, почему? Потому что у него есть контора по наблюдению за выборами. И когда надо сказать, что наши выборы – самые честные в мире, зовут Закускина.
Ему можно все.

Пётр Толстой:

Закускин – представитель партии «Единая Россия» - самой крупной политической силы в России, поддерживаемой президентом. Это огромная ответственность не только в плане принятия политических решений, но и в морально-этическом отношении. Если информация подтвердится, г-н Закускин будет исключен из партии, чтобы не позорил коллег. Его дальнейшая политическая карьера тоже окажется под большим вопросом, я обещаю.
Оскорблять людей, пытаться применять силу – тем более, в отношении женщины, не позволено никому.

Сергей Савостьянов:

Показательная история, в очередной раз, показывающая отношение единороссов к простым жителям Москвы, да не простых единороссов, а аж главы Совета депутатов одного из центральных районов столицы - Мещанского.
Депутат, с говорящей фамилией, Закускин, по всей видимости, чувствуя свою полную безнаказанность, оскорбил и унизил торгующую у мечети пенсионерку, а напоследок распылил ей в глаза газовый балончик. Всё, как мы любим - говорят о соблюдении законов, а сами, вместо решения вопроса законным путём, творят беспредел и беззаконие. Да и кто довёл пенсионеров до такого состояния, что они вместо того, чтобы воспитывать внуков на пенсии, вынуждены стоять на морозе и продавать нелегально колбасу, чтобы хоть как-то обеспечить себе существование?
А показательно, кто одним из первых заступился за обиженную женщину и стал наставлять горе-депутата? Не его старые московские друзья единороссы, а Адам Делимханов, депутат Госдумы от Чечни. Других активных защитников бедных пенсионеров с столице, увы, не нашлось.

Валико Половинкин:

Будь я Крылов, написал бы басню "Когда в стране закона нет" (стал бы знаменит и богат)
Александр Закускин, сравнительно молодой ублюдок и, само-собой, член ЕР. Депутат Мосгордумы, глава Мещанской управы, давно известный своим крайне хамским поведением (даже на фоне других депутатов) , неоднократным применением физ силы к женщинам, на которого много раз подавали жалобы в милицию, прокуратуру, комиссию по депутатской этике... Это говно не тонуло.
И вот недавно оно применило свои навыки на пожилой уличной торговке. Он опрокинул столик, разбросал товары, а саму женщину залил перцовым газом.
Женщина оказалась чеченкой. И Закускину позвонил коллега, обладатель золотого депутатского пистолета г-н Делимханов, кратко пояснивший младшему сопартийцу за основы депутатской этики.
После чего неустрашимый борец оперативно съехал с занимаемой жилплощади в неизвестном направлении, предварительно извинившись на камеру.
В голову, конечно, приходит известная идиома про жабу с гадюкой, однако утешение так себе...

Извинения Закускина публикует Инстаграм ЧГТРК "Грозный".

Кирилл Гончаров:

Единственный способ добиться извинения от единороса - звонок из Чечни.

Дмитрий Локтев:

Ситуация с депутатом «Единой России” Закускиным и престарелой женщиной- мерзкая во всем.
Первое- это барство депутата. Старушка не от хорошей жизни занимается уличной торговлей, а покупать или нет у неё продукцию- выбор каждого.
Уличная торговля- это про слабую доступность для мелкого бизнеса торговых площадей в нашем городе и общем снижении доходов граждан. Попробуйте получить место на «ярмарках» в районах- это крайне затратное дело.
Второе- пощёчина Московской «ЕР» , которую сделал Адам Делимханов, ибо местные не решили негативный для имиджа депкорпуса партии кейс сами.
В третьих, мерзостны и угрозы в адрес Закускина.

Марина Ахмедова:

Непременно посмотрите видео о том, как Делимханов звонит Закускину. Не сомневаюсь, он его одновременно писал для своего сторис в инстаграм. Посмотрите на разворот плеч, гордую посадку головы, благородную бородень. Султан Сулейман не иначе. Конечно, у Закускина не было даже возможности заикнуться в этом разговоре. Делимханов ему все время говорил - «Подожди, сначала я скажу, потом ты, урод, скажешь». Сказать Закускину так и не пришлось, ведь того, что сказал Делимханов для его сторис было уже достаточно. Да и что мог этот Закускин сказать? Кто действительно дал ему право прыскать газом в женщин?
Но будет неверным делить эту историю, этот конфликт на сторону, которая права, и сторону, которая неправа. Неправ Закускин. Его приступ гнева в отношении женщины должен стать концом его карьеры. Кому нужен такой депутат, не умеющий контролировать приступы злобы? Неправ Делимханов, подменяющий собой правоохранительные органы. Закускиным должны заниматься они, а не человек в образе султана Сулеймана. Но отчего-то они позволяют утирать себе нос, не закусываются совершенно и в результате перекладывают свои функции на совершенно посторонних людей. Неправа и пожилая женщина - она занималась незаконной торговлей. Но опять - это не давало права Закускину на акт насилия.
Какой вывод можно сделать из всего произошедшего? Эх, жалко нету на все это Гоголя или Салтыкова-Щедрина! Ну ладно, не будем перекладывать ответственность на классиков. Сделаем вывод сами - «Ты - депутат? Веди себя прилично!». К какому из двух действующих героев истории отнести это восклицание - решите сами. И всегда помните мораль: пиная чужую закуску, ты закуской можешь стать и сам.

Василий Аленин:

Ситуация показательна. Если б нелегальная торговка была из любого другого региона, Закускину не то что б не угрожали, а наградили.
Но тут грозные чеченцы – и начальство тоже испугалось. Послушайте, кремлевские! Допустим, журналист Милашина и правозащитник Каляпин, которым угрожал Кадыров, – «не ваши». Но тут свой едросс, официальное лицо. А вы допускаете, чтоб какая-то уголовная шпана третировала «ваших»? Устанавливала в Москве свои порядки? Это не власть, а недоразумение!

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