Звукорежиссёр умер после нападения вице-мэра Печоры

Звукорежиссёр Виктор Фатеев, которого столкнул со сцены вице-мэр Печоры Андрей Канищев, умер в больнице. Об этом сообщает информационное агентство Республики Коми "БНК".

По информации телеграм-канала "Новая республика", вечером 20 августа во время фаер-шоу предположительно пьяный Канищев хотел залезть на сцену, а Фатеев пытался его остановить. В ходе конфликта вице-мэр минимум дважды ударил Фатеева, от чего звукорежиссёр упал со сцены и ударился головой о штырь.

Бригады скорой помощи на месте не оказалось, передаёт "Новая республика", она приехала только через полчаса. У Фатеева диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом ноги, он впал в кому. В больнице ему провели две операции и подключили к аппарату ИВЛ.

Сразу после случившегося полицейские пытались задержать Канищева, который сопротивлялся, бравировал своим статусом и рассказывал, что у него туфли за 18 тысяч рублей, сообщает "Новая республика". В итоге вице-мэра посадили в полицейский автомобиль и увезли.

Через несколько дней Канищев прокомментировал ситуацию: "В момент падения Виктора со сцены меня рядом не было. Возможно, Виктор поскользнулся на лестнице, так как был сильно пьян". 26 августа Печорский суд обвинил Канищева в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и отправил его на два месяца в СИЗО. Также Канищева отстранили от должности вице-мэра.