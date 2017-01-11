Антидопинговые организации требуют отстранить Россию от соревнований

Национальные антидопинговые организации 19 стран (NADO) потребовали отстранить Россию от всех спортивных соревнований. Они также призвали лишить ее права проводить международные турниры до тех пор, пока российская антидопинговая система не будет соответствовать правилам WADA (Всемирного антидопингового агентства). Об этом говорится в пресс-релизе по итогам саммита NADO в Дублине.

Российские спортсмены, которые не были уличены в употреблении запрещенных препаратов, смогут принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом, подчеркивается в заявлении.

В документе отмечается, что эти требования основаны на "новых, неопровержимых доказательствах" существования в России системы употребления допинга при государственной поддержке, которые приведены во второй части доклада независимой комиссии WADA.

В ней, в частности, утверждается, что более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта принимали допинг или были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами. Министерство спорта России все обвинения отвергает.

Заявление подписали главы антидопинговых организаций Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Канады, Нидерландов, Польши, Словении, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Южной Африки и Японии.

Россия уже потеряла возможность провести чемпионаты мира по бобслею и скелетону в 2017 году, а также отказалась от проведения этапа Кубка мира по биатлону и по конькобежному спорту. В 2018 году Россия должна принимать у себя чемпионат мира по футболу.