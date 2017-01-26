Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

РПЦ: директору Эрмитажа следует думать о музее вместо Исаакия

Михаил Пиотровский

Михаил Пиотровский

Смотреть комментарии

В Русской православной церкви в ответ на письмо генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского к патриарху Кириллу заявили, что ему следует больше заниматься историческими традициями музея, а не устраивать провокационные выставки.

В среду президент Союза музеев России Михаил Пиотровский попросил патриарха отозвать ходатайство о передаче РПЦ Исаакиевского собора. По мнению директора Эрмитажа, это позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение.

Глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин посоветовал Пиотровскому "сначала слушать общественность", а потом уже выступать от ее имени. Протоиерей также заявил, что директор Эрмитажа "не понимает самого смысла и символического значения Исаакиевского собора. Оставлять Исаакиевский собор в статусе, в котором он сейчас находится, прежде всего, музея и чуть-чуть храма, есть кощунство", считает Пелин.

Ранее в ноябре в Петербургской епархии подвергли критике проходившую в Эрмитаже выставку бельгийского художника и режиссера Яна Фабра, якобы за пропаганду культа смерти. Жалоба была направлена в прокуратуру. Директор Эрмитажа тогда заявил, что не считает доносы на выставки признаком демократии.

Материалы по теме

Recommended

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG