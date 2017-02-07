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"Яндекс.Деньги" отключил счёт для сбора средств на кампанию Навального

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Сервис "Яндекс. Деньги" отключил счет, который был открыт для сбора средства на избирательную кампанию Алексея Навального. Об этом написал в Фейсбуке соратник оппозиционного политика Леонид Волков. Счет стал недоступен 6 февраля.

По словам Волкова, сервис "Яндекс.Деньги" в основном использовали как шлюз для переводов с банковских карт. Таким образом, кампания Навального лишилась канала, через который пришла почти половина всех пожертвований. В связи с этим штаб Навального запустил возможность отправить пожертвование напрямую на банковский счет или с карты на карту.

"Яндекс.Деньги" объявил о предстоящей блокировке счета Волкова в январе,сославшись недопустимость использования кошелька для финансирования кампании, так как Центробанк может расценить его как нарушение закона о выборах.

Навальный назвал действия Центробанка уголовным преступлением и потребовал прекратить давление на платежную систему. В Банке России все обвинения отвергли.

В декабре Алексей Навальный заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента России на выборах 2018 года.

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