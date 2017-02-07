Если США уйдут из Европы. Эфир в 19:05

Наступят ли темные времена, если, как и во времена торжества изоляционизма после Первой мировой войны, США перестанут заниматься проблемами Европы? Заполнит ли "геополитическую пустоту" экспансия путинской Росссии?

Обсудят политологи: руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов, глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский и историк Юрий Фельштинский (США).

Ведет передачу Михаил Соколов.