Алексей Учитель пожаловался на депутата Поклонскую в прокуратуру

Режиссер Алексей Учитель обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой оградить коллектив фильма "Матильда" от клеветы со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также от " угроз и противоправных действий" активистов организации "Христианское государство — Святая Русь". Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении режиссер отмечает нагнетание "необъяснимой с позиций права и здравого смысла истерии" по поводу создания фильма "Матильда", который якобы оскорбляет религиозные чувства верующих.

Адвокат режиссера Константин Добрынин направил собственное заявление в прокуратуру. Он просит проверить, были ли у депутата Поклонской законные основания для обвинения создателей фильма "Матильда" в совершении ряда преступлений.

Добрынин также обратился в Следственный комитет России и главное управление по противодействию экстремизму МВД с просьбой провести проверку деятельности организации "Христианское государство — Святая Русь".

Ранее сообщалось, что организация направила в кинотеатры письма, в которых заявила, что любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате "Матильды" будут расценены как желание унизить святых и провокация к "русскому майдану". Адвокат считает, что эти угрозы носят экстремистский характер и могут быть расценены как действия, направленные на возбуждение религиозной розни.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в начале февраля вновь попросила Генпрокуратуру проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на создание фильма "Матильда". Ранее ведомство не нашло в нем нарушений.

Фильм "Матильда" должен выйти на экраны в марте. Он рассказывает о взаимоотношениях последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.