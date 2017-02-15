Москва: активистки легли в гробы в поддержку Дадина и были задержаны

У здания Таганского суда в Москве задержали двух активисток, которые легли в картонные гробы в знак поддержки Ильдара Дадина. Лику Александриди и Инну Кардалиеву увезли в отделение полиции, сообщает портал "ОВД-Инфо".

В минувшую пятницу Конституционный суд России постановил пересмотреть приговор, вынесенный Дадину, но признал статью, по которой его осудили, законной, хотя и требующей доработок.

Суд приговорил Ильдара Дадина к двум с половиной годам лишения свободы, признав его виновным в "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". В начале сентября 2016 года активиста этапировали в колонию в городе Сегежа в Карелии. 1 ноября он пожаловался на избиения и пытки сотрудниками исправительного учреждения, а в декабре его перевели в алтайскую колонию.

Правозащитная организация "Мемориал" признала Дадина политзаключенным. Акции в его поддержку проходят во многих городах России.