Защита Навального обжаловала повторный приговор по "Кировлесу"

Защита оппозиционера Алексея Навального обжаловала приговор по результатам повторного рассмотрения дела "Кировлеса". Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Навального Вадим Кобзев.

Апелляционная жалоба в Кировский областной суд подана совместно Навальным и вторым подсудимым Петром Офицеровым. Адвокаты просят отменить приговор и прекратить уголовное преследование, так как не видят в материалах дела состава и события преступления.

Повторный приговор Навальному и Офицерову был вынесен 8 февраля. Суд признал их виновными в хищении и приговорил соответственно к пяти и четырем годам условно, а также к штрафу по 500 тысяч рублей. Первый приговор по "Кировлесу", вынесенный в 2013 году, был отменен после решения Европейского суда по правам человека. Суд счел, что Навального и Офицерова признали виновными в действиях, которые невозможно отличить от обычного ведения бизнеса.

Сообщество "Диссернет" пришло к выводу, что текст повторного приговора Алексею Навальному и Петру Офицерову по делу "Кировлеса" почти полностью совпадает с решением суда, вынесенным три года назад. Из 57 страниц приговора только одна оригинальная, сообщает "Дождь".