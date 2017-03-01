Чебоксары: суд оштрафовал участника акции памяти Бориса Немцова

В Чебоксарах суд на 10 тысяч рублей оштрафовал активиста молодежного движения "Весна" Андрея Федорова. Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".

Молодого человека признали виновным в нарушении правил проведения массовых мероприятий за участие в акции памяти Бориса Немцова 26 февраля, в ходе которой на мосту в Чебоксарах вывесили баннер с надписью: "Всех не убьете. Всех не посадите".

За участие в этой же акции ранее была задержана координатор движения "Весна" в Чувашии Анастасия Васильева. В отношении нее также был составлен протокол о нарушении правил проведения митинга, после чего девушку отпустили из полиции.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Суд по этому делу продолжается. Акции памяти оппозиционного политика прошли в эти выходные во многих городах России, а также за рубежом.