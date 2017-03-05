В Москве активисты КПРФ возложили цветы к могиле Сталина

В Москве активисты КПРФ возложили цветы к могиле Иосифа Сталина у Кремлевской стены. Таким образом они отметили 64-ю годовщину со дня смерти советского вождя. На акции в числе прочих присутствовал лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

Сталин возглавлял СССР с 1920-х годов вплоть до своей смерти 5 марта 1953 года. Всего за время его правления были репрессированы миллионы людей.

Неделю назад – 23 февраля – отмечалась 73-я годовщина депортации чеченского и ингушского народов, которая была начата в 1944 году по приказу Сталина. Тогда по обвинению "в пособничестве фашистским оккупантам" были сосланы около полумиллиона человек, более половины из них погибли.

В Ингушетии перед годовщиной депортации запретили увековечивать память Сталина, а также публично оправдывать или одобрять его деятельность. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Инстаграме проклял советского вождя и осудил тех, кто пытается его "героизировать".

В России в настоящее время остаются действующими около 20 памятников Сталину. Согласно январскому исследованию "Левада-центра", с "восхищением", "уважением" и "симпатией" к Сталину относятся почти 50 процентов россиян.