В Орле в память о Сталине провели турнир по мини-футболу среди женщин

В Орле в память об Иосифе Сталине провели турнир по мини-футболу среди женских команд. Соревнование состоялось 5 марта – в годовщину смерти советского вождя. С инициативой провести турнир в память о Сталине выступили члены местного отделения КПРФ.

Иосиф Сталин возглавлял СССР с 1920-х годов вплоть до дня своей смерти в 1953 году. Всего за время его правления были репрессированы миллионы людей. В Москве 5 марта активисты КПРФ возложили цветы к могиле вождя. На акции присутствовал лидер партии Геннадий Зюганов.

Согласно январскому исследованию "Левада-центра", с "восхищением", "уважением" и "симпатией" к Сталину относятся почти 50 процентов россиян.