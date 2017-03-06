Сталин в гвоздиках, неистовый Фийон и загадочные твиты Трампа

Доброе утро!

Российские коммунисты ударно отметили 64-ю годовщину со дня смерти Сталина – на могилу возложили 6000 гвоздик.

Вторым главным несобытием выходных стали слова депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской о чудесном мироточении бюста Николая II в Симферополе. В РПЦ отказались комментировать ее слова. Зато в сети комментировали много. Пожалуй, самым остроумным было замечание о том, что мироточение бюста обычно называют лактацией.

Алексей Навальный открыл предвыборный штаб в Казани и дал по этому случаю большое интервью о своих политических амбициях. В Москве у трех вокзалов активисты вывесили баннер “Путин это война, Путин это смерть”. Их задержали, составили протоколы (на одно из участников акции – о повторном нарушении) и отпустили. Будет суд. “Разбудите меня, если здесь все-таки что-то случится”.





Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил читателям своего твиттера, что администрация Обамы прослушивала его телефоны во время предвыборной кампании. Никаких доказательств он не привел. Для сотрудников его администрации эти твиты стали неожиданностью. Представитель Обамы назвал их ложью. В воскресенье появилась официальная бумага Белого Дома, в которой Трамп просит Конгресс изучить сообщения о расследованиях в отношении кандидатов в президенты, проводившихся администрацией Обамы. О каких сообщениях идет речь, опять не говорится. New York Times пишет, что глава ФБР Джеймс Коми попросил министерство юстиции США выступить с опровержением слов Трампа. На этом фоне создатель “Карточного домика” Бо Уиллимор обратился к руководству компании “Твиттер” с просьбой удалить аккаунт Дональда Трампа. А в 28 штатах США прошли марши в поддержку Трампа.

New York Times продолжает публиковать материалы о связях окружения Трампа с Россией: теперь выясняется, что летом юрист Trump Organization, а ныне спецпредставитель Белого дома Джеймс Гринблатт встречался с главным раввином России Берл Лазаром.

В Париже на митинг в поддержку кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона в воскресенье собрались десятки тысяч его сторонников. Накануне у Фийона практически развалилась предвыборная команда: подал в отставку его пресс-секретарь, об уходе заявил глава штаба. В телеинтервью после митинга Фийон сказал, что никакие обвинения в коррупции не помешают ему пойти на выборы. Руководство его партии думает иначе – соответствующее заявление ожидается сегодня. Жена Фийона Пенелопа, которую обвиняют в том, что она числилась помощником своего мужа в парламенте и просто так получала за это деньги, в отдельном интервью утверждает, что действительно выполняла его поручения, за что и получала честно заработанные 3677 евро в месяц чистыми. Другой кандидат в президенты Франции, лишенная депутатской неприкосновенности Марин Ле Пен сказала, что до выборов ни в какой суд не пойдет: ее обвиняют в том, что она фиктивно устроила своих партийных сотрудников на работу в Европарламент. Выборы во Франции пройдут в два тура в апреле и мае.

В Бишкеке еще интереснее, чем в Париже, – там на съезде оппозиционной партии “Ата-Мекен” кандидатом в президенты выдвинули Омурбека Текебаева, сидящего в изоляторе службы госбезопасности по обвинению, выдвинутому против него российским бизнесменом. Выборы пройдут осенью.

Германия. Власти трех немецких городов отказали в проведении митингов с участием турецких министров (в апреле в Турции пройдет референдум о расширении президентских полномочий, и министры хотели провести агитацию среди граждан Турции, живущих в Германии). В ответ президент Турции сказал, что действия германских властей “не отличаются от действий нацистов”. Депутаты Бундестага возмутились.

В Беларуси продолжаются акции тунеядцев – на этот раз крупный марш прошел в Бресте, а в Польше – выступления за права женщин. Правящая партия Польши “Право и справедливость” выступила с общеевропейским заявлением: они не будут поддерживать кандидатуру Дональда Туска на второй срок председателя Евросовета за то, что тот, по их мнению, напрямую поддерживает польскую оппозицию. И не важно, что избирать или не избирать его – прерогатива Европарламента.

Зато в Японии правящая партия изменила устав, чтобы в случае своей победы на выборах дать своему лидеру Синдзо Абэ возглавить правительство в третий раз.

Северная Корея, по данным Южной, запустила сразу несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Сеул и Токио в связи с этим проводят экстренные заседания советом безопасности.

Три ссылки, с подачи Эрдогана, начнем с нацистской Германии:

Здесь читайте главу из книги Евгения Рудницкого “Музыка и музыканты Третьего рейха”, целиком посвященную песням. Спойлер: “Интернационал” надо было петь со словами “Вставай, рать Гитлера, в колонны”.

Еще одна глава из книги – эссе Кирилла Кобрина о том, как в 1946 году оппозиционного писателя Хорхе Луиса Борхеса уволили из муниципальной библиотеки и вместо этого будто бы предложили должность инспектора по надзору за качеством кур и кроликов на рынках Буэнос-Айреса.

И любопытное интервью с Паулем Рефсдалем – бывшим военным, который снял фильм о бойцах-смертниках в Сирии.

Искренне ваши,

Семь-сорок