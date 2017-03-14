Активисты в Киеве не пускают работников Сбербанка в главный офис

В Киеве участники организации Гражданский корпус "Азов" продолжают блокировать главный офис дочернего отделения Сбербанка, не пуская его сотрудников на работу. По сообщениям ТАСС, участники акции намерены продолжать ее, пока банк не закроют.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в телевизионном эфире, что 15 марта президент Петр Порошенко проведет собрание, на котором планируется рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении украинской "дочки" Сбербанка.

Министерство иностранных дел России, в свою очередь, обвинило украинские власти в "попустительстве" действиям активистов, которые блокируют работу российских банков.

Накануне вход в офис Сбербанка в Киеве замуровали бетонными блоками, скрепленными цементом. В тот же день неизвестные повредили банкоматы российских банков в нескольких городах Украины, залив их монтажной пеной.

9 марта дочернее отделение Сбербанка на Украине заявило об отказе обслуживать физических и юридических лиц с документами, которые были выданы на неподконтрольных украинской власти территориях. До этого Национальный банк Украины пригрозил введением санкций против "дочки" Сбербанка из-за того, что российское отделение начало обслуживать клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ("ДНР" и "ЛНР").