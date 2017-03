Говорим Путин, подразумеваем – Трамп

Американский телеканал CNN показал в понедельник в праймтайм часовой документальный фильм про Владимира Путина. Лента называется The Most Powerful Man in the World ("Самый влиятельный человек в мире").

По мнению обозревателя Радио Свобода Евгения Аронова, фильм во многом продолжает полемику телеканала CNN с президентом США Дональдом Трампом, и то, что в фильме ставится в вину Владимиру Путину, на самом деле, направлено в адрес американского лидера.

– The Most Powerful Man in the World, к чему такое обязывающее название, как вы думаете?

Путин изображен как персонаж из "Крестного отца", как типичный мафиозный босс

– Выбор названия может быть продиктован несколькими соображениями. Каждое из них, если я прав, связано с желанием привлечь определенный сегмент общества, чтобы максимально увеличить зрительскую аудиторию. Что хорошо и с коммерческой точки зрения, и с политической. Так вот, первая версия, на мой взгляд, такая: CNN наградил титулом самого влиятельного человека планеты Путина, чтобы позлить Трампа, так как звание The Most Powerful Man in the World, по обыкновению, закреплено именно за американским президентом. Второе объяснение: название играет на врожденной нелюбви огромного большинства американцев к вождизму. Дескать, власть по самой своей природе ужасна, и не случайно фильм открывается кадром, в котором Путин изображен как персонаж из "Крестного отца", как типичный мафиозный босс. Наконец, третья версия сводится к тому, что быть самым влиятельным человеком на Земле, может, и не так престижно, если звание сие ты обретаешь ценой подавления всякой независимой воли и мысли вокруг себя.

– Трамп во время предвыборной кампании постоянно называл Путина сильной личностью. Можно ли сказать, что CNN своей лентой продолжает полемику с Трампом?

– Мне кажется, не только можно, но и нужно. Трамп и CNN объявили друг другу войну, они заклятые враги; пресс-секретарь Белого дома недавно демонстративно не пригласил CNN на неформальную встречу с журналистами президентского пула. Меня на всем протяжении фильма не покидало ощущение, что авторы исподволь предлагают зрителям проводить параллели между Путиным, о котором они рассказывают вслух, и Трампом, которого они подразумевают. Мол, посмотрите на человека, которого Трамп величает сильной личностью, с которым он хочет дружить, чьего уважения добивается. Кому, даже подумать страшно, он вдруг захочет и станет подражать всерьез. Если уже не начал: к примеру, оба протагониста ненавидят свободную прессу, и в ее удушении, в российском случае, или в дискредитации – в американском, видят способ обеспечения своей популярности в народе. В каждом эпизоде то, что Путину инкриминируют открыто, Трампу вменяется неявным образом.

– Есть ли в фильме какая-то новая информация о Путине?

– Я таковой, честно говоря, не услышал. CNN не задается вопросом, как раньше, Who is Mister Putin? Он знает ответ на этот вопрос. Со времен дрезденских событий 1989 года Путин якобы смертельно боится прямой демократии, народовластия. И Трамп, невзирая на свой хваленый популизм, тоже ее боится. Иначе откуда бы взялось в его кабинете столько мультимиллионеров и отставных генералов? В то же время Путин имеет счеты с партийным аппаратом, который развалил Советский Союз; Трамп, в свою очередь бичует вашингтонский истеблишмент. Путин мошеннически победил на выборах 2012 года, и кто знает, выиграл бы Трамп, если бы не слив компромата на Демократическую партию незадолго до голосования? Думские деятели, марионетки Путина, пьют за победу Трампа и скандируют We're the Champions. Напрашивается вывод: пьют потому, что считают его своим. Потому, что уверены, будто они-то и привели его к победе. А теперь послушайте в очередной раз фрагмент из выступления Трампа, в котором он призывает Россию вбросить в медийное пространство компромат на Хиллари Клинтон, которая назвала его "марионеткой Путина". "От такой и слышу", – буркнул Трамп, помните?

– В фильме, формально посвященном Путину, много времени отведено как раз Хиллари Клинтон. Как вы считаете, средний зритель поймет, почему это было сделано?

Хиллари, по версии CNN, пострадала как тираноборец. А Трамп выиграл как тиранофил

– Трудно не понять: наивный республиканец Буш-младший заглянул в глаза российскому контрагенту и увидел в них его душу. Республиканцу Трампу дороги похвалы Владимира Путина, и он хочет с ним дружить. А искушенный демократ Хиллари Клинтон (замнём для ясности пресловутую "перезагрузочную кнопку") знает, что Путин как офицер КГБ не имеет души. Клинтон критикует Путина за нарушения прав человека, она ставит под сомнение подлинность итогов выборов 2012 года и тем самым, по убеждению Кремля, снимает с предохранителя пропагандистское оружие массового поражения, из которого был дан сигнал оппозиционным выступлениям на Болотной площади. Поэтому то, что российские хакеры сделали в 2016 году, есть лишь реванш, отсроченная персональная месть Путина Клинтон за 2012 год. Перефразируя упомянутого выше "Крестного отца", никакого бизнеса, только личное. Появляющийся в фильме Дмитрий Песков, с которым беседует ведущий, примерно это и говорит. Хиллари, по версии CNN, пострадала как тираноборец. А Трамп выиграл как тиранофил.

​– Есть ли в фильме моменты не завуалированного, а заявленного напрямую, наотмашь, сходства Путина и Трампа?

– Есть. В эпизоде о причинах популярности главного героя среди соотечественников. Гиперимпериалист Путин скорбит по утраченному СССР, поднимает Россию с колен и вторгается в Крым и в Донбасс. Возгонка патриотизма отвечает его глубинным идеологическим установкам и служит прикрытием провальной экономической политики. После чего ведущий спрашивает: "Это вам ничего не напоминает?" И отсылает к обещаниям гипернационалиста Трампа "Снова сделать Америку великой", Make America Great Again. Подтекст: внемлите предостережению, иначе наш доморощенный почитатель Путина, как и он, носитель мании величия, тоже пустится во все тяжкие во внешней политике, если его экономический курс окажется несостоятельным.

– В фильм вставлен самостоятельный эпизод про убийство Бориса Немцова. Почему, по-вашему, это было сделано, ведь среднестатистическому зрителю CNN погибший российский оппозиционер неизвестен?

Путин хорошо блефует на международной арене, выжимая максимум из карты объективно слабой в сравнении с американской

– Отчасти, вполне допускаю, из-за простой человеческой симпатии создателей фильма к личности Немцова. Если же искать второй план, то побудительным мотивом, сдается, могло быть желание ущипнуть Трампа как бизнесмена, замешанного в грязных сделках, в том числе, может быть, с той же Россией. Ведь не случайно же он упорно отказывается представлять свои налоговые декларации. Ему, наверняка, есть что скрывать. А Немцов, рассказывает фильм, изобличал, среди прочего, преступное происхождение несметных богатств Путина, которые подтверждает еще один недруг Путина, сильно от него пострадавший, известный американский бизнесмен Билл Браудер. Вердикт: расследование Конгрессом разнообразных связей Трампа с Россией должно продолжаться.

– И каков прогноз CNN? Трамп на американском политическом поприще преуспеет также, как Путин на российском?

– А вот и нет. Путин, провозглашает телеканал, стал The Most Powerful Man in the World не потому, что Россия такая уж на самом деле могучая держава, а в силу того, что он знает уязвимые точки в психологии своего народа и манипулирует ими. К тому же он хорошо блефует на международной арене, выжимая максимум из карты объективно слабой в сравнении с американской. Фильм, предположительно, оставляет зрителя со следующей мыслью: пока в США остаются СМИ, придерживающиеся либеральных, гуманистических ценностей, в том числе, разумеется, CNN, они найдут на Трампа управу и не позволят ему эксплуатировать психологические комплексы американцев, что точно произошло бы, если бы его аккаунт в "Твиттере" стал монопольным источником информации.