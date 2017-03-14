"Миллионы обозленных белорусов"

В Белоруссии не прекращаются массовые акции протеста против так называемого "декрета о тунеядстве". Власти перенесли срок уплаты налога на год, но протестующие не ушли с улиц и площадей. В ответ правоохранительные органы начали массовые задержания активистов и журналистов.

Массовые уличные акции против президентского декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" в разных городах Белоруссии проходят почти месяц. Суть документа – заставить безработных оплатить расходы, которые взваливает на себя государство за их вынужденное или добровольное "тунеядство". В долларовом эквиваленте годовой налог на первых порах будет равен 180 долларам, затем постепенно вырастет до 200 с лишним. "Тунеядцев" в менее чем 10-миллионной Белоруссии оказалось почти 500 тысяч, все они получили соответствующие уведомления из налоговой инспекции.

По официальной статистике, с государством расплатились лишь около 50 тысяч человек. Остальные требование налоговиков проигнорировали, заявив, что платить нечем – общий посыл сводился к фразе "обеспечьте сначала работой". 17 февраля в Минске состоялся первый митинг возмущенных "тунеядцев", спустя два дня волнения перебросились на Гомель, потом были Брест, Барановичи, Бобруйск, Орша, Пинск и еще десяток других городов. Акции протеста стали самыми многочисленными в Белоруссии за последние 10 с лишним лет.

Первое время власти смотрели на стихийный протест сквозь пальцы и не задерживали протестующих. Однако 9 марта президент Александр Лукашенко подписал указ об отсрочке уплаты налога на год, а сразу после этого поручил министру внутренних дел Игорю Шуневичу "жестко реагировать на действия организаторов бунтов". "Нужно как изюм из булки повыковыривать этих провокаторов. Работать надо на предупреждение. И все тех, которых мы выпустили из застенков за прошлые деяния, надо вернуть обратно", – заявил Лукашенко (фраза про изюм практически сразу стала в Белоруссии популярным мемом).

"Выковыривание" не заставило себя ждать.



10 марта после акции в Молодечно Минской области были задержаны и осуждены на 15 суток ареста лидеры правоцентристской коалиции – председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, руководитель движения "За Свободу!" Юрий Губаревич, сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский. Накануне те же 15 суток получил Павел Северинец, коллега Рымашевского по БХД.

Несмотря на аресты политиков и указ об отсрочке уплаты налога, 11 и 12 марта акции против декрета "о тунеядстве" снова прошли в нескольких городах страны. В Бобруйске и Орше они оказались наиболее массовыми, там же были зафиксированы самые многочисленные задержания. В числе тех, кому пришлось пройти через брутальный захват, следственный изолятор и судебный конвейер, – два десятка журналистов и блогеров, которые освещали акции.

13 марта в Орше, Гомеле и Бобруйске прошли суды над оппозиционными политиками и представителями СМИ. Все они обвинялись в том, что принимали участие в несанкционированном мероприятии. Санкции - административные аресты на срок до 15 суток, а также крупные штрафы. Среди оштрафованных – корреспонденты Белорусской службы Радио Свобода Галина Абакунчик и телеканала "Белсат" Екатерина Андреева. Они должны заплатить государству 250 и 300 долларов соответственно.

14 марта суды над участниками акций состоялись в Бресте, Барановичах, Гродно и Могилеве. По данным правозащитников, с начала месяца за участие в мирных акциях протеста в Белоруссии задержаны более 100 человек, некоторые из них – повторно.

По словам депутата Верховного совета Белоруссии 13-го созыва, бывшего политического узника Андрея Климова (20 лет назад он инициировал процедуру импичмента Александра Лукашенко, что впоследствии стало основанием для его длительного тюремного заключения), происходящее в Белоруссии является самым настоящим народным восстанием:

"По большому счету, мы наблюдаем народное восстание. Как ни грустно, оказалось, что ни мы, люди оппозиционного толка с соответствующими биографиями, ни власти, которые кичились, что их МВД-КГБ следят за каждым вздохом полутысячи "отморозков", на самом деле ничего не контролируют! Почти 2 миллиона электората – можете себе представить – "тунеядцы", если считать с членами их семей. Не 500 человек, даже не 100 тысяч, а несколько миллионов обозленных белорусов, которые, если так пойдет дальше, спровоцируют хаос.

Сохраняя декрет, они подольют масла в огонь

Это проблема, разрешения которой конституционным путем я не вижу. Власть не может отменить декрет, поскольку тем самым продемонстрирует свою слабость, выпустит процесс из-под контроля. Покажет, что она неадекватна, а значит, потеряет даже остаток влияния на вертикаль, на силовиков, на спецслужбы. Сохраняя декрет, они подольют масла в огонь, потому что эти 2 миллиона (подумайте только!) в Минске и регионах обеспечат массовым акциям цепную реакцию".

Еще один политический "сиделец", экс-кандидат на президентских выборах 2006 года Александр Козулин обращает внимание на принципиальное отличие нынешних протестов от всех предыдущих. Если раньше народ выходил протестовать в ответ на призывы оппозиционных политиков, то протесты "тунеядцев" идут снизу, зарождаются среди обиженных граждан. Поэтому Козулин негативно воспринимает попытки некоторых его коллег-демократов возглавить колонну рассерженных соотечественников:

"То, что началось просветление в головах значительной части белорусов, – уже хорошо. А что касается репрессий, которые власть вновь начинает, так она иначе разговаривать со своим народом не умеет, к сожалению. И все это нужно учитывать тем, кто агитирует за уличные протесты. По крайней мере, нужно научиться нести ответственность за то, куда вы зовете людей, за их судьбу, за их детей. Тем более эти акции ярко продемонстрировали: среди простых белорусов достаточно лидеров, которых беспокоит не столько своя персональная жизнь, сколько жизнь страны. Это мы реально увидели. И если люди сражаются за свои права, то это прекрасно. Но если к этой борьбе пытаются добавить политиканство, то процесс превращается во что-то другое. Поэтому нужно остановиться и размежевать: с одной стороны – политиканство, с другой – судьба страны и людей. Остается констатировать то, что очевидно: протесты организованы самими "тунеядцами", не политиками. И это принципиально другая ситуация, если сравнивать с предыдущими кампаниями".

Директор правозащитной организации "Международная амнистия" по Европе и Центральной Азии Джон Далхайзен выступил с заявлением, в котором подчеркнул: белорусские власти должны прекратить произвольные задержания мирных демонстрантов: "Из-за удушения в Белоруссии основных свобод мы уже многие годы не видели протестов такого масштаба. Очевидно, что они застали власти врасплох", – отметил правозащитник.



По его словам, руководство страны, которое вначале не препятствовало проведению маршей против декрета №3, сейчас вернулось к своей "привычной реакции в виде арестов мирных участников демонстраций". И эта эскалация вызывает беспокойство: "Нельзя расправляться с людьми только за то, что они осмелились высказать свое мнение. Вместо того чтобы их задерживать, власти должны уважать права на свободу мирных собраний и выражение мнений", – подчеркнул Джон Далхайзен.

В среду, 15 марта, в Минске пройдет "Марш нетунеядцев", разрешенный властями. Заявка на проведение акции была подана в Минский горисполком еще 30 января, задолго до начала массовых задержаний организаторов, активных участников несанкционированных акций и журналистов.