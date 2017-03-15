"Эхо Москвы в Томске" попросило заплатить за эфир с Навальным

Радиостанция "Эхо Москвы в Томске" попросила заплатить за интервью с Алексеем Навальным. Об этом в Фейсбуке сообщил соратник оппозиционного политика Леонид Волков. По его словам, радиостанция объяснила свою просьбу тем, что коммерческий эфир позволит журналистам избежать возможных проблем с органами власти.

Волков назвал требования "Эха Москвы в Томске" проявлением самоцензуры. Он отметил, что соратники Навального "не платили, не платят, и не будут платить" ни одному СМИ.

Алексей Навальный в декабре прошлого года заявил о намерении участвовать в выборах президента России. В начале февраля после повторного рассмотрения дела "Кировлеса" суд приговорил оппозиционера к пяти годам условного лишения свободы. Несмотря на это, политик продолжил предвыборную кампанию.

По последним данным, подписи в поддержку выдвижения Навального на пост президента оставили уже около 200 тысяч человек, еще 40 тысяч – записались в волонтёры. Кроме этого, в настоящее время открыты 7 региональных предвыборных штабов оппозиционера.

Президентские выборы в России запланированы на 2018 год.