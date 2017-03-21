В Хабаровске оштрафован организатор антикоррупционного митинга 26 марта

В Хабаровске суд на 10 тысяч рублей оштрафовал местного активиста Алексея Ворсина за намерение провести в городе антикоррупционный митинг с требованием отставки Дмитрия Медведева, главы правительства России. Об этом сообщает интернет-издание DVHAB.ru.

Ворсин был задержан 20 марта, когда он приехал в мэрию Хабаровска, чтобы забрать решение властей по заявке на акцию. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму составили в отношении активиста протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Свои действия полицейские мотивировали тем, что Ворсин распространял в социальных сетях информацию о подготовке к митингу. В понедельник суд оштрафовал активиста. Таким образом, мужчину признали виновным в проведении несогласованной акции, несмотря на то что она еще не состоялась. Ворсин считает решение суда незаконным и намерен его обжаловать.

DVHAB.ru отмечает, что власти Хабаровска отказались согласовывать место проведения антикоррупционного митинга 26 марта. Организаторы акции ищут новое место. В Тольятти, как стало известно во вторник, организаторам митинга с требованием отставки Медведева также отказали в проведении акции в центре города. Активистам заявили, что место "будет недоступно 26 марта из-за непредвиденной технической аварии"

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Ранее оппозиционный политик Алексей Навальный призвал сторонников по всей России организовать в своих городах митинги с требованием расследовать возможную причастность премьер-министра страны Дмитрия Медведева к коррупции. К настоящему моменту акции согласованы в шести городах, еще в 50 поданы уведомления о проведении мероприятия.

Фильм-расследование Навального о "коррупционных схемах" Медведева набрал на YouTube уже более 10 миллионов просмотров. Глава правительства до сих пор не ответил на предъявленные ему обвинения, а ни один федеральный российский телеканал не рассказал о расследовании.