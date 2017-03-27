В "Яндексе" обвинили робота в отсутствии новостей об акциях 26 марта

В "Яндексе" отвергли обвинения в цензуре при освещении антикоррупционных акций 26 марта. В компании утверждают, что "отставание от картины дня" и отсутствие сообщений о протестах в топе сервиса "Яндекс.Новости" связано с особенностями роботизированного алгоритма подбора новостей. "Никакого ручного вмешательства быть не может, работа "Яндекс.Новостей" по-прежнему полностью подчиняется алгоритмам", – заявили в компании.

26 марта в антикоррупционных митингах по всей России участвовали десятки тысяч человек. Российские федеральные телеканалы о протестах в стране не сообщали. На сайте "Яндекса" новость о митингах появилась только спустя несколько часов после начала акции в Москве. В компании работу своего новостного сервиса назвали "ошибкой". "Однако ситуация в целом непростая – мы агрегатор, и искусственно поднимать ту или иную тему в условиях молчания крупных СМИ, очевидно, не можем", – добавили в "Яндексе".

Представители компании отметили, что принципы подсчета так называемого "веса" (значимости) новости остались прежними, однако изменился "состав источников" сообщений, поскольку с января 2017 года, согласно российскому законодательству, новостные агрегаторы могут использовать материалы только тех СМИ, которые зарегистрированы в Роскомнадзоре.

"Количество источников по сравнению с прошлым годом сократилось – это также влияет на вес сюжетов. И если о гололеде в Москве вчера написали практически все городские источники, то о протестах только те, кто решил об этом писать. В таком случае у двух разных сюжетов оказываются неравные шансы на выход в топ", – заявляют в "Яндексе".

Хронику событий со всероссийской акции протеста 26 марта читайте здесь.