ФБК открыл горячую линию для задержанных на акциях 26 марта

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального открыл горячую линию для задержанных на антикоррупционных акциях. В ФБК призывают всех, кто 26 марта попал в полицию, обжаловать действия сотрудников правоохранительных органов, чтобы в дальнейшем подать иск с требованием компенсации в Европейский суд по правам человека (ЕСЧП). Соратники Навального обещают оказать задержанным юридическую помощь на всех этапах судебного разбирательства.

26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные акции протеста. По всей стране были задержаны до 1500 человек. Оппозиционер Алексей Навальный ранее обещал через ЕСПЧ добиться компенсаций для всех незаконно задержанных во время протестов. Сам Навальный в понедельник был приговорен к 15 суткам ареста по обвинению в неповиновении сотруднику полиции. Кроме этого, политика оштрафовали на 20 тысяч рублей по делу об организации несанкционированного массового мероприятия в центре Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя протесты в стране, заявил, что в Кремле якобы располагают некой информацией о денежных вознаграждениях участникам акций. В Следственном комитете намерены проверить эти сведения. Глава правительства Дмитрий Медведев, возможная причастность к коррупции которого стала причиной многотысячных митингов, до сих пор не ответил на предъявленные ему обвинения.

Хронику событий со всероссийской акции протеста 26 марта читайте здесь.