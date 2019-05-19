Весь этот тёмный джаз. Артемий Троицкий пребывает в меланхолии

Хедлайнеры сто четырнадцатого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – члены творческого коллектива Bohren und der Club of Gore. Есть и такой, способствовавший популярности музыки тёмного джаза, подруги меланхолии, ипохондрии и плохого настроения. ​​Рок-критик Артемий Троицкий отдаёт должное немецким новаторам, помещая название этой группы в тот же абзац, в котором упоминается сам Майлз Дэвис.

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Если рок-музыка переживает кризис жанра и находится в творческом тупике уже лет 20 или 30, то джаз, стартовавший на полвека раньше рока, перестал развиваться и превратился в прекрасный памятник самому себе ещё в начале 1970-х. Джаз-рок и фьюжн, последние эксперименты великого Майлза Дэвиса завершили процесс эволюции, после чего началась эпоха сплошного ретро. Тем не менее на самых дальних границах жанра, где мейнстрима уже не видать и "звёзд" (в джазе их любят называть "гигантами") в помине не водится, лёгкое шевеление всё же происходит. Импровизационная музыка, эксперименты на стыке с академической электроакустикой, работа с этнической фактурой и хип-хопом позволяют утверждать, что кое-какая свежатинка в ареале обитания джаза всё же имеется. Наиболее яркое, на мой взгляд, явление в этой сфере – стиль, получивший адекватное название dark jazz ("тёмный джаз"). Реже, но используются не менее красноречивые термины doom jazz и jazz noir.

Источниками и составными частями дарк-джаза можно считать кул-джаз (того же Майлза Дэвиса), киномузыку в стиле "нуар" (здесь непременно фигурируют композитор Анджело Бадаламенти и его сподвижник, режиссёр Дэвид Линч) и мрачную фоновую электронику в духе dark ambient. По-настоящему запустить даркджазовую музыку удалось только после того, как появились её живые исполнители. И тут бесспорное лидерство принадлежит немецкому трио/квартету из Рурской области Bohren und der Club of Gore. Их было четверо: Торстен Беннинг (барабаны), Мортен Гасс (клавишные), Робин Роденберг (бас) и Рейнер Хенселяйт (гитара). Вокалистов не наличествовало, хотя до 1992 года, когда Bohren und der Club of Gore​ возник, все музыканты группы играли в разных рок-составах, притом экстремальных направлений – хардкор и трэш-метал.

Bohren und der Club of Gore с композицией Dandy's lungern durch die Nacht

В новом коллективе всё изменилось самым кардинальным образом: уже первый альбом квартета, Gore Motel (так и хочется перевести "горе-мотель"...) представил дарк-джаз во всей его тревожной и зловещей красе. Максимально замедленный темп, которому позавидовали бы и американские исполнители slowcore; тягучие гитарные переборы и клавишные аккорды, минимум соло и импровизации; настроение, от которого хочется спрятаться куда подальше. Это было крайне невесело, но оригинально и производило впечатление. Можно сказать, что впервые в истории джаза новое направление придумали (или, по крайней мере, эстетически оформили) немцы! Однако дальнейшего развития эта стилистика у группы не получила: они нашли "своё" и дальше не пошли. В 1997 году гитариста Хенселяйта сменил саксофонист Кристоф Клёзер, дебютировавший в третьем альбоме Sunset Mission (2000 год). Пожалуй, звучание группы стало чуть более джазовым, но весь настрой остался прежним

​Bohren und der Club of Gore с композицией Prowler

Bohren und der Club of Gore​ записали 8 альбомов; последний, Piano Nights, вышел пять лет назад. Год спустя квартет сократился до трио: ансамбль покинул барабанщик Беннинг. Как это отразилось на репертуаре, сказать трудно: с той поры новые треки выходили только в сборниках.

Bohren und der Club of Gore с композицией Unrasiert

"Тёмный джаз", однако, расцвёл необычайно, особенно в нулевые годы. Kilimanjaro Darkjazz Ensemble, The Mount Fuji Doomjazz Corporation, итальянская группа с роскошным названием Macelleria mobile de mezzanotte ("Передвижная полуночная мясная лавка") продолжают радовать (правильнее сказать, пугать) любителей ночной музыки и в отсутствие вдохновителей направления. В России дарк-джаз тоже прижился – благо, страна вполне невесёлая – и достойно представлен как минимум двумя коллективами, Fogh Depot и Povarovo.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 114):

1. Liars (USA). The Grand Delusional, LP T.F.C.F.

2. Braagas (Czech Republic). V čirem poli stoji zamek, LP O ptacich a rybah

3. Table Scraps (UK). Frankenstein, LP Authonomy

4. Arat Kilo ft. Mamani Keita & Mike Ladd (France/Mali/USA). Angafile, LP Visions of Selam

5. Bohren und der Club of Gore (Germany). Dandy's lungern durch die Nacht, LP Gore motel

6. Bohren und der Club of Gore (Germany). Prowler, LP Sunset Mission

7. Bohren und der Club of Gore (Germany). Unrasiert, LP Piano Nughts

8. Bohren und der Club of Gore (Germany). Der Angler, LP Bohren for Beginners

9. Midnight Sister (USA). Shimmy, LP Saturn over Sunset

10. Phobophobes (UK). Chucetta, LP Miniature World

11. Oliver Coates ft. Chrysanthemum Bear (UK). A Church, LP Shelley's on Zenn-La