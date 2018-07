Позитивная меланхолия. Артемий Троицкий скользит по латвийской волне

Хедлайнеры семьдесят пятого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – музыканты из Латвии, выступающие в разных жанрах и работающие в разных направлениях современной популярной музыки. ​Рок-критик Артемий Троицкий напоминает о том, что в былые времена латвийская музыка в России была хорошо известна, и желает рокерам из Риги и Лиепаи нового европейского успеха.

В советские времена тогдашняя прибалтийская Республика Латвия имела репутацию "музыкальной". В Латвии жил и творил главный хитмейкер позднего СССР композитор и пианист Раймонд Паулс, загипнотизировавший всю страну. Из Латвии была и Лайма Вайкуле, не самая голосистая, но, бесспорно, самая стильная из советских "звезд". Рок-сцена тоже существовала, более того – Melody Makers покойного уже Пита Андерсона считаются самой ранней (1958) рок-н-рольной группой Советского Союза. В 1970-е годы главным рок-ансамблем были хард-роковые Livi из Лиепаи, однако известность их за пределы Латвии не распространялась.

Как и в соседней РСФСР, расцвет рок-талантов пришелся в Латвии на 1980-годы. На рок-фестивале Тбилиси-80 Латвия была представлена экспрессивной блюзовой группой Sipoli пианиста и шоумена Мартиньша Браунса и замечательным рок-бардом Харальдом Симанисом. К концу десятилетия рок-движение раскочегарилось вовсю: по всей небольшой республике гремели Credo и Dzels Celš, в Риге открылся один из самых активных в СССР рок-клубов, куда входили, примерно в одинаковых пропорциях, латышские и русскоязычные группы (в частности, популярный и в России в те годы "Цемент" Андрея Яхимовича). Несомненно, самой интересной латвийской группой "золотой эры" были рижские Dzeltenije Pastnieki ("Желтые почтальоны") Ингуса Баушкениекса, о творчестве которых я как-то рассказывал в программе "Музыка на Свободе". В высшей степени своеобразная группа "новой волны" с виртуозными мелодиями и удивительным, ни на кого не похожим звучанием. Думаю, в других политических обстоятельствах "Почтальоны" могли бы стать артистами европейского масштаба.

Linda Leen, Beyond Velvet Skin

После распада советской империи музыкальная сцена Латвии (равно как и Литвы, Эстонии, Грузии) стала заложницей своих небольших размеров. За пределами страны местные артисты были никому не известны и не интересны, а внутренний рынок – крайне мал и не в состоянии прокормить профессиональных музыкантов. Тем не менее, в 90-е прославился ансамбль Jauns Meness ("Новолуние") Айнарса Миелавса – лирическая рок-группа, выигравшая на нескольких международных фестивалях (в том числе в Сопоте в Польше). В нулевые годы лидером стала Prata Vetra, за пределами Латвии известная как Brainstorm – инди-поп-группа с эффектным фронтменом Ренарсом Кауперсом. Они же стали первыми с советских времен музыкальными латышами, прославившимися в России.

Manta. Pastaigajos, nerunajos

На мой субъективный взгляд, у латвийской музыки есть одна неявная, но все же ощутимая особенность – некий "общий знаменатель", характерный и для шлягеров Раймонда Паулса (почти всегда в минорном ключе), и для экспериментов "Желтых почтальонов". Я бы назвал это национальным "настроением" – смесь грустноватой меланхолии, граничащей с депрессивностью, и ироничной, немного деланной веселости... Такое мутноватое солнце сквозь туман.

Gas Of Latvia. Uz noplukušas stacijas

Мне нравится эта атмосфера. И я рад, что она сохраняется, несмотря на все новейшие тренды, и у молодых музыкантов – продолжателей линии "Почтальонов", группы Manta; электронных проектов Gas of Latvia и Waterflower; утонченных певиц Элизабеты Балчус и Элизабеты Лаце. Слушайте и проникайтесь светлой грустью.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 75):

1. Susanne Sundfør (Norway). Reincarnation, LP Music for People in Trouble

2. Seamus Fogarty (Ireland).Van Gogh's Ear, LP The Curious Hand

3. Our Daughter's Wedding (USA). "Daddy's slave", LP Moving Windows

4. Linda Leen (Latvia). Beyond Velvet Skin, LP Digital Church

5. Manta (Latvia). Pastaigajos, nerunajos, LP Ansamblis Manta

6. Elizabete Balčus (Latvia). Behind the Castle, LP Conarium

7. Gas Of Latvia (Latvia). Uz noplukušas stacijas, LP Swan Lake

8. Elizabeta Lāce (Latvia). Down fields, LP Songs about D

9. Little Barrie (UK). Molotov Cop, LP Death Express

10. Little Barrie (UK). Bill's House" LP Death Express

11. Efterklang/Fundal (Denmark). The Colour Not of Love" LP Leaves: the Colour of Falling

12. Honeyblood (UK). Walking at Midnight, LP Babes Never Die

13. Nocturnal Habits (USA). Dog Meets Wolf, LP New Skin for Old Children