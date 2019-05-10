Главред Mash рассказал об обысках в офисе и задержании сотрудника

В редакции Телеграм-канала Mash прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько редакционных компьютеров, осмотрели документы и отвозили сотрудников на допрос, сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.

В беседе с РБК Иксанов уточнил, что одного из сотрудников задержали, сутки допрашивали и не пускали к нему адвокатов.

Причины обысков неизвестны; какое ведомство их проводило – также не уточнялось. Иксанов отметил, что "многих не устраивают" методы работы Mash и заверил, что канал продолжит работу.

Телеграм-канал Mash действует с 2017 года и сейчас, по данным ресурса tgstat.ru, занимает третье место по числу подписчиков – их более 569 тысяч.