СМИ: приоритетная версия катастрофы SSJ-100 – действия пилотов

Доминирующей версией в расследовании катастрофы самолёта "Сухой Суперджет" (SSJ-100) в аэропорту "Шереметьево", в результате которой погиб 41 человек, являются действия пилотов. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает газета "Коммерсантъ".
Собеседники издания назвали несколько ошибок, которые предположительно привели к аварийной посадке и возгоранию. Первая из них – решение пилотов лететь через грозовой фронт, вторая – решение садиться сразу после отказа автоматики из-за попадания молнии в самолёт. Лётчики могли бы продержать SSJ-100 в воздухе несколько часов и израсходовать запас топлива, из-за веса которого самолёт садился с максимальной массой.
Условия захода на посадку собеседники "Коммерсанта" называют безопасными и считают, что пилоты могли совершить несколько ошибок. В частности, они превысили вертикальную скорость снижения, из-за чего касание взлетно-посадочной полосы оказалось жёстким, и самолёт несколько раз отскочил от поверхности.
Во время таких прыжков лётчики не смогли стабилизировать самолёт, стойка шасси повредила топливный бак и начался пожар. Из-за отскоков от полосы получили травмы пассажиры задних рядов, которые не смогли самостоятельно выбраться из горящего салона, пишет "Коммерсантъ".
Официальных заявлений о том, что причиной жёсткой посадки и гибели людей стали именно ошибки пилотов, пока не было. Эксперты Межгосударственного авиакомитета приступили к расшифровке бортовых самописцев в минувший понедельник.
Сгоревший самолёт осмотрели сотрудники следственного комитета. В ведомстве заявили, что рассматриваются различные версии происшедшего. Помимо действий пилотов, следователи изучают работу диспетчеров и механиков, осматривавших самолёт. Также не исключаются версии о неисправности SSJ-100 и неблагоприятных погодных условиях.
- 5 мая Superjet-100, выполняя рейс "Аэрофлота" Москва – Мурманск, вскоре после взлета развернулся и совершил аварийную посадку в Шереметьеве. При жесткой посадке у самолета был пробит бак с топливом, начался пожар. Погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.
- Соболезнования в связи с катастрофой выразили президент России Владимир Путин, избранный президент Украины Владимир Зеленский и ряд зарубежных лидеров, в том числе представители Латвии, Литвы и Эстонии, Казахстана, Киргизии, Сербии и других стран.
- В Мурманской области объявлен трёхдневный траур. Исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Чибис заявил, что семьи погибших получат от правительства Мурманской области по 1 миллиону рублей, госпитализированные – по 500 тысяч рублей. Семьи погибших и пострадавшие также получат помощь от других региональных властей, страховых компаний и "Аэрофлота".
- Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что нет оснований для приостановки эксплуатации самолетов Superjet-100.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.