СМИ: приоритетная версия катастрофы SSJ-100 – действия пилотов

Доминирующей версией в расследовании катастрофы самолёта "Сухой Суперджет" (SSJ-100) в аэропорту "Шереметьево", в результате которой погиб 41 человек, являются действия пилотов. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает газета "Коммерсантъ".



Собеседники издания назвали несколько ошибок, которые предположительно привели к аварийной посадке и возгоранию. Первая из них – решение пилотов лететь через грозовой фронт, вторая – решение садиться сразу после отказа автоматики из-за попадания молнии в самолёт. Лётчики могли бы продержать SSJ-100 в воздухе несколько часов и израсходовать запас топлива, из-за веса которого самолёт садился с максимальной массой.



Условия захода на посадку собеседники "Коммерсанта" называют безопасными и считают, что пилоты могли совершить несколько ошибок. В частности, они превысили вертикальную скорость снижения, из-за чего касание взлетно-посадочной полосы оказалось жёстким, и самолёт несколько раз отскочил от поверхности.





Во время таких прыжков лётчики не смогли стабилизировать самолёт, стойка шасси повредила топливный бак и начался пожар. Из-за отскоков от полосы получили травмы пассажиры задних рядов, которые не смогли самостоятельно выбраться из горящего салона, пишет "Коммерсантъ".



Официальных заявлений о том, что причиной жёсткой посадки и гибели людей стали именно ошибки пилотов, пока не было. Эксперты Межгосударственного авиакомитета приступили к расшифровке бортовых самописцев в минувший понедельник.



Сгоревший самолёт осмотрели сотрудники следственного комитета. В ведомстве заявили, что рассматриваются различные версии происшедшего. Помимо действий пилотов, следователи изучают работу диспетчеров и механиков, осматривавших самолёт. Также не исключаются версии о неисправности SSJ-100 и неблагоприятных погодных условиях.