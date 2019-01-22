"Ребенку не поверят". Как помочь пережившим сексуальное насилие

В середине декабря создательница первого в России благотворительного магазина "Спасибо!" Юлия Кулешова решила рассказать о том, что перенесла сексуальное насилие в детстве, и анонсировала запуск проекта помощи людям с аналогичным опытом. Юлия хочет создать анонимный чат, где каждый сможет рассказать о том, что происходит у него в семье, а также организовать психологическую помощь – очно или по скайпу.

"Сексуальное насилие в детстве, особенно если оно происходит внутри семьи, – это очень сложная тема. И маленьким, и повзрослевшим людям страшно об этом кому-либо рассказывать, потому что эти истории могут разрушить семьи. В итоге жертвы молчат годами и не знают, куда с этой информацией пойти", – рассказала Радио Свобода Юлия Кулешова.

​Идея создания проекта пришла к ней после того, как она почувствовала себя готовой рассказать о том, что пережила в детстве сама. Это были многочисленные эпизоды, которые повторялись на протяжении семи лет. Связаны они были с отчимом. Началось все с того, что мама Юлии уехала в сибирскую глубинку на похороны бабушки. Поездка затянулась, и в один из вечеров отчим раздел девочку, взял к себе в постель и заставил трогать его интимные места. После этого отчим часто сажал Юлию к себе на колени и показывал ей порнофильмы, а потом раздевал и гладил. Рассказать об этом маме девочка боялась, потому что отчим сказал, что та может выгнать ее за это из дома.

Приставания не прекратились и после возвращения мамы. Отчим просто стал делать это аккуратнее – так, чтобы мать ни о чем не догадалась: надежно закрывал задвижку, когда мыл в ванне и одновременно поглаживал ребенка, распахивал халат и засовывал девочке в рот язык.

Насилие в детстве обычно происходит очень "аккуратно"

"Когда я начала работать с этой проблемой, то поняла, что тут существует огромный информационный вакуум. Через свою историю я решила поднять тему сексуального насилия в детстве и начать проект, который поможет тем, кто столкнулся с аналогичной проблемой, начать об этом рассказывать и справляться с психологическими последствиями", – говорит Кулешова.

​Сначала она хотела создать готовый проект, но в итоге решила действовать иначе и предоставить возможность тем, кто испытал насилие в детстве, объединиться и самим придумать механизмы, которые помогут другим людям, оказавшимся в такой ситуации. "Когда я задумалась о проекте, то поняла, что сейчас мне больше нравится концепция „ничего о нас без нас“. То есть ничего не нужно делать без тех, для кого эта тема тоже важна. Не нужно за них ничего придумывать. Я предложила людям, которые пережили сексуальное насилие в детстве, объединиться и набросать идеи, как мы бы могли изменить сложившуюся ситуацию", – говорит Юлия.

По ее словам, на предложение объединиться ответили сотни людей. Каждый из них поделился в письме своей историей. "Общее у них – то, что обычно насилие в детстве происходит очень "аккуратно". Все начинается с крошечных эпизодов: папа, отчим, дядя, брат или друг родителей залез ребенку в трусики, начал снимать ее обнаженную на камеру. Ужасно то, что подавляющее большинство ситуаций происходит внутри семьи. При этом насильники еще здорово манипулируют детьми: говорят ребенку, что, если он расскажет маме, его перестанут любить или выгонят из семьи", – добавляет Кулешова.

Для России в целом характерна более низкая чувствительность к насилию

В итоге насилие настолько тщательно скрывается, что внутри семьи этого даже не замечают. А если ребенок начинает говорить на эту тему, ему чаще всего не верят. Иногда женщина просто не может уйти от мужчины, потому что экономически с ним связана. Она может догадываться, что ее муж ведет себя неправильно по отношению к ребенку, но не будет подавать виду.

"При этом для России в целом характерна более низкая чувствительность к насилию. Даже когда люди решаются рассказать об этом, в ответ они часто слышат фразы вроде: "А может, ничего страшного и не случилось?". Хотя на самом деле насилие в детстве, да и в любом возрасте очень сильно влияет на психику. Когда с ребенком происходит что-то настолько неприятное внутри семьи, он теряет опору и не может обрести базовое доверие к людям", – говорит Кулешова.

Сейчас она вместе с другими жертвами сексуального насилия в детстве придумывает, как мог бы выглядеть новый проект. Они уже создали план действий на 2019 год. В него входит, например, организация психологической помощи тем, кто столкнулся с насилием. В Санкт-Петербурге такую поддержку будут оказывать очно. Тем, кто находится в регионах, помогать будут удаленно, по скайпу. Кулешова также планирует запустить онлайн-чат кризисной помощи. Это новый формат оказания психологической поддержки, только не по телефону, а анонимно, в формате переписки. Это наиболее актуально для подростков, которые переживают сексуальное насилие сейчас и не знают, с кем этими историями поделиться.

Третья задача, которую ставит перед проектом Кулешова, – это активное освещение темы сексуального насилия в детстве в СМИ. "Мне важно говорить об этой проблеме, но не только через серьезные, строгие, страшные тексты, но и через искусство – фильмы, спектакли, короткие ролики в соцсетях".

В будущем проект будет также заниматься образованием как детей, так и их родителей, и тех, кто работает с детьми. Врачи, учителя и педагоги в детских садах должны понимать, как узнать, что ребенок столкнулся с насилием, считает Кулешова. Дети, в свою очередь, должны знать, что такое личные границы и что делать, если кто-то, в том числе член их семьи, эти границы нарушает.

Пока родители избегают темы секса, ребенка могут изнасиловать

"У нас такой большой объем насилия над детьми, потому что нет никакой системы, которая могла бы его предотвращать. Дети зачастую не понимают, что с ними происходит. Они не могут рассказать взрослым, потому что ничего не знают ни о насилии, ни о сексе. В России с детьми все еще не принято говорить на такие темы. В итоге одни дети постоянно смотрят порнофильмы, из которых нельзя получить представление о здоровых отношениях. Другие, оберегаемые от всего, до 10 лет думают, что появились из яйца. А пока родители ничего не говорят ребенку о сексе, его могли уже изнасиловать", – говорит Юлия Кулешова.

Первое время проект будет существовать на деньги, которые готов на него ежемесячно выделять благотворительный магазин "Спасибо!". Для того чтобы активно заниматься помощью жертвам сексуального насилия, Кулешова перестала управлять благотворительным магазином. Однако коллеги решили поддержать проект и пообещали выделять на его развитие по 40 тысяч рублей в месяц в рамках поддерживающей программы: "Спасибо!" ежемесячно выделяет около 400 тысяч рублей на благотворительность. Параллельно Юлия Кулешова будет искать другие источники финансирования.

В России количество случаев сексуального насилия по отношению к детям в семье невозможно посчитать. Жертвы не говорят о насилии, потому что им страшно, а когда вырастают, либо забывают об этом, либо просто не знают, к кому с этими историями пойти. Возбудить уголовное дело уже нельзя, потому что истек срок давности. В итоге в официальной статистике отражается только малая часть таких историй.

"Сейчас в нашем обществе у пострадавших только начинает появляться право и возможность говорить о сексуальном насилии в детстве, потому что тема эта очень табуированная. Принимая это во внимание, в России пострадавшими можно считать миллионы людей. Мы знаем, что около 70 процентов женщин не идут в полицию и не заявляют о домогательствах или насилии со стороны мужчин. Мы можем предположить, что в случае с домогательствами в детстве этот процент еще больше", – рассказала Радио Свобода юрист и руководитель проекта "Насилию.нет" Анна Ривина.

В России часто обвиняют в педофилии того, кого хотят убрать с политической арены

В случае с сексуальным насилием в детстве виноват всегда взрослый. Однако несмотря на это, весь ужас и стыд сваливается на ребенка, который, во-первых, напуган, а во-вторых, не знает, как подобрать слова и рассказать о том, что с ним произошло. По словам Ривиной, это связано в первую очередь с отсутствием сексуального просвещения в российских школах. В Европе эти уроки уже давно не ограничиваются рассказами о методах контрацепции и предотвращения нежелательной беременности. Там детям с трех-четырех лет объясняют, что такое их тело и кто может его трогать, а кто нет.

"Сексуальное насилие – это не про секс и не про половое влечение. Это про то, что человек может таким образом осуществлять свою власть над другим человеком. В общественном сознании бытует мнение о том, что сексуальное насилие над детьми осуществляется педофилами, – говорит адвокат Мари Давтян, оказывающая помощь женщинам, пострадавшим от сексуального насилия. – По этим делам всегда проводится психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемых. Однако за десять лет практики я еще ни разу не сталкивалась с тем, чтобы насильнику поставили диагноз – расстройство сексуального поведения, педофилия. Я знаю, что такие случаи бывают, но происходит это очень редко. То есть мужчины, которые совершают насилие в отношении детей, совершенно вменяемые и здоровые. Они отдают отчет своим действиям, просто чувствуют неограниченную власть над ребенком. Эти мужчины могут выглядеть совершенно не маргинально, к примеру, иметь два высших образования или защитить диссертацию, но все равно они остаются насильниками".

При этом благодаря несовершенству судебной системы в России клеймо "педофила" можно поставить практически на любого человека, считает руководитель проекта "Насилию.нет" Анна Ривина. "Именно поэтому в педофилии часто обвиняют того, кого хотят убрать с политической, правозащитной или экономической арены", – уточняет она.

Это, видимо, случилось с главой карельского "Мемориала" Юрием Дмитриевым, которого обвинили в сексуальном насилии над приемной дочерью. По версии следствия, он с 2008 по 2015 год он неоднократно фотографировал обнажённого ребенка, а с 2012 по 2016 год совершал над девочкой действия сексуального характера. Сам Дмитриев, как и многие гражданские активисты и обычные граждане, вставшие на его сторону, вины не признаёт и считает дело политически мотивированным.