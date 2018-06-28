"Мне больно на это смотреть". Дочь Юрия Дмитриева – о новом деле против историка

Следственный комитет России возбудил в отношении главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, сообщило агентство ТАСС. Следственное управление заявляет, что Дмитриев находится в статусе подозреваемого. Накануне его задержали.

Ранее против Дмитриева было возбуждено дело по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии. В апреле суд первой инстанции оправдал историка по основным статьям обвинения, но это решение обжаловала прокуратура. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Новое рассмотрение этого дела начнется в августе.

Историк-правозащитник и глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев был задержан 13 декабря 2016 года и обвинен в изготовлении детской порнографии и развратных действиях, совершенных по отношению к приемной дочери Наташе 2005 года рождения. Обвинение строилось на основании того, что в компьютере историка нашли восемь фотографий с девочкой, которую сам Дмитриев фотографировал в обнаженном виде. По его словам, он делал это для того, чтобы убедить органы опеки в отсутствии каких-либо синяков или других повреждений на теле ребенка, если такие вопросы возникнут. Когда девочка подросла, приемный отец перестал ее фотографировать.

Также при обыске в доме Дмитриева была найдена основная часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была изменена кустарным способом. На этом основании в отношении правозащитника возбудили дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

Правозащитник находился в следственном изоляторе до января 2018 года, затем его выпустили под подписку о невыезде. Приемную дочь, которой на момент ареста Дмитриева было 11 лет, изъяли из семьи, где она прожила восемь лет, и передали под опекунство родной бабушки.

27 июня адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев сообщил, что историка задержали в Петрозаводске во время поездки в монастырь, после чего его увезли в СИЗО. Дочь историка Екатерина Клодт уточнила, что Дмитриева задержали на подъезде к Свирскому монастырю сотрудники ДПС. Ему сообщили, что на него есть ориентировка в рамках уголовного дела, заведенного следователем Максимом Завацким. 27 июня вечером телекомпания НТВ выпустила новость, в которой утверждалось, что Дмитриев якобы собирался скрыться в Польшу, предварительно сдав в приют свою собаку и захватив чемодан.

По словам адвоката Виктора Ануфриева, детали нового уголовного дела ему пока неизвестны:

– Пока Юрий Алексеевич задержан и находится в ИВС. Понятно, что это новое дело связано с девочкой, но это будет ясно на месте. Первое дело, по сути, развалилось, оно сейчас отменено. Перспектив у второго уголовного дела быть не может. Что они придумают нового – посмотрим. В материалах дела много экспертиз о его невиновности. Думаю, что Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор не по закону, а по договоренности, сообщил адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев.

​Дочь Юрия Дмитриева Екатерина Клодт сообщила Радио Свобода детали его задержания – по ее словам, отец вместе со своей приятельницей-соседкой ездил на кладбище в Вилгу, чтобы навестить могилы знакомых. После кладбища они поехали в Свирский монастырь. В Олонце их остановили сотрудники ДПС, сообщив, что на Дмитриева есть ориентировка, подписанная следователем Максимом Завацким, и ему надо ехать в ИВС. По словам Екатерины, отцу разрешили купить еды. О задержании отца она узнала после звонка его знакомой примерно в 20.30 вечера, то есть позднее, чем телеканал НТВ:

Что касается канала НТВ – у меня просто нет слов

– Они узнали об этом даже быстрее, чем я. Что касается канала НТВ – у меня просто нет слов. Я не знаю, почему они так решили все преподнести, приплели чемоданы, – говорит Екатерина. – Там сообщалось, что, по словам родственников, собака в приюте. Каких только родственников – я не знаю, конечно. И собака дома, все в порядке, чемоданов не было. Была сумка, в которой были кофта и штаны после кладбища переодеться, чтобы в монастырь прийти в чистой одежде.

По словам Екатерины, история с делом ее отца еще больше сплотила семью:

Это закалило мой характер

– Мы стали ближе, наверное. Во-первых, мой характер это закалило. Если после первого ареста я очень долго не могла в себя прийти, сейчас я очень сильно переживаю, да, но я понимаю, что руки опускать нельзя. Конечно, все устали. Конечно, мне его жаль. Мне очень больно на все это смотреть. Я не знаю, сколько его еще будут возить в этом всем, в чем его возят, уже просто хочется, чтобы все разрешилось скорее и нашу семью оставили в покое. Чтобы папа был дома, чтобы мы не сидели и не ждали больше ничего. Он немолодой человек, ему седьмой десяток уже. Но он никогда ни на что не жалуется. Для меня он – кремень, пример для подражания, силы духа, силы воли. Он мне никогда не показывает слабости, никогда не скажет, что у него там что-то болит. Наоборот, он всегда меня поддерживает, я же девочка, я могу дать волю чувствам, и когда сильно накипает, я могу расплакаться. И он мне все время говорит: "Ты сильная, ты должна все пережить. Не надо плакать, ты сильная, ты справишься". Он постоянно пытается меня подбодрить, поддержать, собрать в кучу, – рассказала Екатерина Клодт.

14 июня Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор в отношении главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева и направил его уголовное дело на новое рассмотрение. Вот что рассказал Радио Свобода в день отмены приговора сам Юрий Дмитриев:

Они не привыкли проигрывать

– С нами вступили в противоборство, скажем так, могущественные структуры. И то, что они не привыкли проигрывать, было понятно. Ведь по сути дела, тот оправдательный приговор показывал, что и прокуратура, и Следственный комитет что-то сделали не так. В таком случае тем людям, которые поддерживали обвинение, в частности прокурору города Петрозаводска и сотрудникам Следственного комитета, надо посыпать голову пеплом и уходить в отставку. Поэтому, естественно, они в этом деле не согласились. Ну и методы те же самые. Как тогда было анонимное сообщение, так и теперь какая-то непонятная беседа с психологом по просьбе третьего лица... До этого все было нормально. Всех устраивало и объяснение дочери Наташи, и ее отношение, и с бабушкой у нас были более-менее теплые отношения. Но как только появился оправдательный приговор, тут же появилась информация, что кто-то из телевизионщиков федеральных каналов собирается поехать к бабушке. Была подготовлена соответствующая встреча с работниками прокуратуры и т. д. Я читал апелляционную жалобу, написанную якобы бабушкой. Поверьте, таких слов у нее в лексиконе не было, нет и никогда не будет. Я думаю, что она писала это под диктовку кого-то из умных и заинтересованных людей.

–​ У вас была возможность видеться с Наташей?

– Нет. К сожалению, мы изолированы полностью. Я даже не могу передать ей что-то. Вот подарок через бабушку передали, и все: бабушка заблокировала и меня, и всех членов нашей семьи, вообще ограничила общение Наташи с друзьями, с подружками. В прошлом году студенты киношколы, с которыми Наташа уже несколько лет уезжала в экспедицию, приглашали ее, но бабушка не пустила. Она изолирует ее. Какие причины? Я не знаю. Может быть, это материальная заинтересованность бабушки. Может быть, это политическое давление на бабушку. У бабушки этих внуков по приемным семьям пять штук разбросано. Поэтому я не знаю. Пока комментировать не могу и не буду.

–​ Как вам кажется, как дальше будут развиваться события?

– Поживем – увидим. Сначала надо увидеть текст на бумаге, чтобы знать, на чем будут они базироваться в своем решении пересмотреть приговор. Работать будем.

–​ Чего тут больше –​ желания не уронить честь своего мундира или запятнать честь правозащитника?

На данном этапе у них речь идет о спасении карьеры

– Я думаю, что на данном этапе у них все-таки идет речь о спасении своей карьеры. Мягко выражаясь, в дерьме меня вымазали уже, и давно, и хорошо, и пополоскали со всех сторон. Поэтому я думаю, что они понимают всю абсурдность этих обвинений. Им сейчас важно сохранить свое лицо, защитить свою репутацию, чтобы не вылететь с работы за профнепригодность.

–​ Как изменилась ваша жизнь после приговора и заключения?

– Как был рабочий день по 20 часов, так он и остался. Как воспитывал своих внуков и детей, так и продолжаю это делать. Людей вокруг не стало меньше, как бы они ни хотели, а стало только больше. Это хорошо, – рассказал историк Юрий Дмитриев.

Ранее медэкспертиза в Центре им. Сербского признала Дмитриева психически здоровым человеком без сексуальных отклонений. Эксперты подчеркнули, что он не педофил. А исследование фотоматериалов показало, что снимки девочки не являются порнографическими.

Юрий Дмитриев – составитель и издатель книг памяти жертв политических репрессий 1930–1940-х годов в Карелии. Экспедиции под его руководством в конце 1990-х годов обнаружили места массовых захоронений жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном Бору. Друзья и коллеги историка связывают уголовное дело против него с публикацией списков сотрудников НКВД, принимавших участие в Большом терроре.

За Юрия Дмитриева вступались многие известные люди, в их числе актриса Лия Ахеджакова, писатели Людмила Улицкая, Дмитрий Быков и Владимир Войнович, режиссеры Владимир Мирзоев и Павел Лунгин, члены Совета по правам человека при президенте России Николай Сванидзе и Сергей Кривенко, а также историки, поэты, музыканты. Правозащитный центр "Мемориал" признал Юрия Дмитриева политзаключенным.