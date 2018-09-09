Кольца удава. Николай Кавказский – о прошедшем будущем

Заплеванная квартира, которая будто бы делает грязным все, что в нее входит. Этот образ из только что написанной и представленной читателям недавно антиутопии "Кольца розового удава" молодой писательницы Ирины Цой, к большому сожалению, вполне может стать точной метафорой для описания нашей страны. Действие книги начинается в ужасной России будущего, точнее, в ее остатках, в Московии, где уже сотню лет правит, с помощью продвинутых темпоральных технологий, розовый удав Пуу. Из супермаркетов в стране Пуу остались только "Пятерочки", в которых можно купить торты из пальмового масла и чай "Красная цена". Неугодные власти граждане трудятся на лесоповале под песни Иосифа Кобзона, а межпланетный вай-фай глушит правительство.

Картинка напоминает местами "День опричника" Владимира Сорокина, местами – "Москву 2042" Владимира Войновича, но в отличие от фатализма этих авторов в "Кольцах розового удава" мелькает надежда на лучшее будущее. Повествование ведется с нарочитым использованием феминитивов, главными действующими лицами повести являются женщины. В атмосфере всеобщего запрета, уныния, серости, вечной грязи и полицейского надзора подпольная группа анархистской организации посылает свою "агентку" в XIX век для помощи тамошним революционерам в их борьбе против русского царизма. Анархистки живут надеждой на то, что, изменив историю, они смогут освободить будущее.

Розовый удав не только отнимет пенсии, но и ограничит наш рацион быстрорастворимой пластиковой кашей

Вместо Владимира Ленина, Иосифа Сталина или Владимира Савинкова ответственной за судьбу страны Ирина Цой назначает Веру Засулич. С одной стороны, это логичный выбор для автора написанного с феминистских позиций произведения. А с другой - Засулич ведь начала свою революционную деятельность с терроризма, хотя одной из первых и разочаровалась в эффективности методов насильственной борьбы. Это и создает новую интригу: вопрос личного выбора каждого и вытекающих из этого выбора общественных последствий.

Почему удав розовый? Смогут ли героини помочь свершиться революции еще в XIX веке? Каким будет путь альтернативной истории – социал-демократический гуманизм или анархистский террор? Героини повести, используя фантастические технологии, действуют в прошлом, чтобы повлиять на будущее. Ну а нам, чтобы предотвратить не только надвигающиеся антиутопичное будущее, но и изменить свое чуть менее антиутопичное настоящее, – надо действовать уже сейчас. Иначе розовый удав не только отнимет наши будущие пенсии, но и в рамках борьбы за продовольственную безопасность ограничит наш рацион быстрорастворимой пластиковой кашей и супом из сушеной брюквы, а для путешествия из Владимира в Нижний Новгород надо будет получать выездную визу.

Николай Кавказский – социал-демократ, активист Левого социалистического действия"

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