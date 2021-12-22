В Швейцарии на 89 году жизни скончался основатель и почётный президент компании "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"), основатель благотворительного фонда "Династия" Дмитрий Зимин.

Он был первым лауреатом учрежденной Министерством образования и науки РФ премии "За верность науке", а его фонд много лет вел активную просветительскую деятельность через широкий диапазон проектов, от поддержки молодых ученых до конкурса лучших научно-популярных книг "Просветитель".

Тогда же, в 2015 году, корреспондент Радио Свобода встретился с Дмитрием Зиминым и расспросил его об актуальности просветительской деятельности в современной России, уроках, которые общество может почерпнуть из научной литературы, и интеллектуальных наслаждениях. Это интервью появилось на сайте Радио Свобода 12 марта 2015 года. Но совершенно не потеряло актуальности, наоборот, обрело ее в связи с запретом на просветительскую деятельность в России.

Из архива Радио Свобода​

– Не теряет ли актуальность в России абстрактное просветительство, во время, когда идет война, когда в стране и обществе так много проблем, требующих немедленного решения?

– Эта война – признак одичания, а просветительство – борьба с одичанием. Между прочим, вот вспомнил к слову. Много лет тому назад вышла интересная книга знаменитого астрофизика Иосифа Шкловского "Вселенная. Жизнь. Разум", где автор, рассуждая о феномене отсутствия сигналов неземных цивилизаций, писал, что одна из причин этого может быть в том, что высокоразвитая цивилизация имеет конечный срок существования, что любая цивилизация со временем затухает, а среди причин затухания назвал одичание. Когда я читал книгу Шкловского, мне сложно было в это поверить – казалось, что развитие культуры, технический прогресс не остановятся.

– Теперь вам кажется иначе?

По земному шару бегают люди с оружием 21-го века в руках, мозги которых при этом находятся в Средневековье

– Теперь мы видим, как по земному шару бегают люди с оружием 21-го века в руках, мозги которых при этом находятся в Средневековье. Приходится поражаться тому, что люди, владеющие последними достижениями современной науки и техники, информационными технологиями, не имеют ни малейшего представления о том, как устроен этот мир, не говоря уже о человеческом обществе. Я где-то читал, что даже на некоем генетическом уровне человечество подвержено отрицательному отбору: его средний IQ не увеличивается, а уменьшается, просто потому, что интеллект не так уж нужен человеку, окруженному прекрасными бытовыми удобствами, которому не надо спасаться от хищников, заботиться о пище. Плоды того, что мы называем цивилизацией, культурой, созданы ничтожной прослойкой людей, но доступны миллиардам, избавляя их от жизненных забот и тягот. И следствие этого – постепенное одичание, следы которого стали так хорошо заметны в наше время. Как еще можно объяснить эту волну ненависти, которая поднялась молниеносно, то, что родные народы воюют друг с другом и стали врагами? Именно сейчас просветительство становится важнейшей задачей. Может быть, только просвещение одурманенного народа может остановить безумие происходящего.

– И это просвещение возможно через научно-популярные книги? Чему они могут научить людей?

– Из книг можно, в частности, узнать о существовании общих законов этологии, науки о поведении животных. Я могу назвать "Непослушное дитя биосферы" Виктора Дольника или недавно вышедший двухтомник Александра Маркова "Эволюция человека". Есть масса общего между поведением любых стад, будь то стада обезьян или мальчишеские стаи. Одним из мотивов общественного поведения животного является инстинкт агрессии, инстинкт вождизма. Человек в значительной мере – животное, не в ругательном смысле этого слова, его инстинкты очень сильны. Драки детей в песочнице и мировые войны имеют схожую причину. У Первой мировой войны, если вдуматься, никаких причин, кроме амбиций нескольких правителей, обладающих абсолютной властью, не было. По сути дела, и Вторая мировая война в значительной мере стала следствием тщеславия обезумевших вождей. Немыслимо себе представить войну между современными Францией, Италией, Англией. А при каких обстоятельствах она могла бы случиться? Только если представить, что у какой-нибудь из этих стран возникнет обожаемый всеми абсолютный пожизненный властитель.

Вождь, вожак стаи, будучи во власти, заинтересован в том, чтобы у него были враги, заинтересован на уровне генетических инстинктов. Разве нет в этом урока для современного человека?

Великое достижение европейской цивилизации заключается в том, что буквально на наших глазах, чуть больше чем за век, европейское общество сумело обуздать опасные проявления инстинкта агрессии и вождизма. Разумеется, без этого инстинкта нельзя, без него не было бы ни науки, ни открытия Америки. Но его нужно держать в узде, и в первую очередь это касается ограничения власти. И тогда войн не будет – вот что можно узнать из популярных книжек по биологии. Там прямо написано, что вождь, вожак стаи, будучи во власти, заинтересован в том, чтобы у него были враги, заинтересован на уровне генетических инстинктов. Разве нет в этом урока для современного человека?

– Не поздно ли это объяснять одичавшим людям?

– Не знаю. Каждый должен делать то, что может. Я могу помогать распространять хорошие книжки, и я это делаю.

– Кто-то скажет, что вы этими книгами разрушаете духовные скрепы, что российскому обществу все эти знания противопоказаны.

– Знаете, патриотизм бывает разных оттенков, но есть два основных. Один – это любовь к родине, как любовь к государству, когда человек сфокусирован на достоинствах своей страны, гордится ими и одновременно здорово подмечает недостатки других стран. Второй вид патриотизма значительно ближе к биологическому инстинкту, который вызывает в животном трепетное отношение к месту своего рождения. В человеке это проявляется как нежная любовь к своей стране, боль при виде ее недостатков, как внимательное наблюдение за всем тем, что происходит в мире хорошего, и желание перенести это в свою страну. Эти два вида патриотизма – либо гордиться, либо учиться – конкуренты. И я считаю себя патриотом, но именно во втором смысле этого слова.

– Делает ли человека просвещенным знание, что молекула воды – H 2 O? В Советском Союзе выходило относительно много научно-популярных книг, журналов, фильмов и телепередач. Но можно ли назвать просвещенным советское общество?

– Где лежит граница между образованностью и просвещенностью – это тонкий вопрос. Есть некий минимум знаний о природе и обществе, без которых человека нельзя считать образованным. Но главной задачей образования считаю воспитание пожизненного голода на чтение, на новые знания. При этом научно-популярная книга может быть захватывающе интересной. Если же человек мало читает, его легко оболванить телевизором.

– В то же время всерьез увлекшийся наукой человек может вообще перестать обращать внимание на то, что происходит за ее пределами. Наука – путь эскапизма, тем более заманчивый, чем больше потрясений происходит в обществе.

– Да, так бывает, и это, кстати, далеко не самый плохой путь. Люди, избравшие его, очень редки, и они по-своему счастливы. Вот кто-то занимается гипотезой Римана – задачей из математической теории чисел, которую не могут решить уже полтора века. Идут войны, революции, черт знает что, а вся их жизнь в этой проблеме, в задаче о распределении простых чисел. И им можно позавидовать, хотя они ни в какой общественной жизни не участвуют. Не всем быть борцами. Возьмите того же Григория Перельмана. Ну и что? Такие люди тоже нужны, и им можно только аплодировать. Каждому свое.

– По вашему, высокий интеллект определяет высокую нравственность?

Позже он сказал такую фразу: "Всякий порядочный человек, столкнувшись с режимом диктатуры, должен иметь мужество совершить государственную измену"

– Я думаю, они коррелируют. Если вспомнить о судьбах больших ученых, начиная с Эйнштейна, о наших физиках, Петре Капице, Льве Ландау, как правило, это были люди высоконравственные. Есть совершенно потрясающая книга "Эпоха и личность" Евгения Львовича Фейнберга, в которой описана замечательная история. Был такой достаточно известный немецкий ученый Фридрих Хоутерманс, он занимался атомной физикой. После прихода Гитлера к власти Хоутерманс эмигрировал, в 1935 году оказался в СССР, работал одновременно с Ландау в Харьковском физтехе. В 1939 году Сталин по дружбе вернул его Гитлеру, но друзья вытащили Хоутерманса из лагеря. Ему было запрещено работать в госучреждениях, и он получил место в частной лаборатории Мансфреда фон Арденне, где начал участвовать в немецком атомном проекте. И представьте себе, в 1943 или 1944 году Хоутерманс тайно, через Швейцарию, дал телеграмму своим приятелям-физикам в США: “Поторопитесь. Мы на верном пути”. Позже он сказал такую фразу: "Всякий порядочный человек, столкнувшись с режимом диктатуры, должен иметь мужество совершить государственную измену". Каково? Конечно, есть и противоположные примеры, но их меньшинство. Обратите внимание вот на какой феномен: в конце XIX – начале ХХ века лидером науки была Германия, языком науки был немецкий язык, главные научные журналы были на немецком языке. Но гитлеровская политика, поддержанная, кстати, и каким-то количеством ученых, уничтожила немецкую науку. Наука не может развиваться в условиях фашизма, шовинизма, в обстановке ненависти. И сегодня я с ужасом смотрю на то, что творится у нас, на это болото ненависти, которая вылилась в убийство Немцова. Когда общество охватывает ненависть, оно становится опасным, но в интеллектуальном смысле умирает.

– В этом году в финал премии “Просветитель” попала книга Бориса Штерна “Порыв за край мира”. Она довольно сложна, для того чтобы ее понять, нужно уже иметь неплохое образование. Когда я спросил в интервью у автора, почему он выбрал такой неэлементарный стиль изложения, Штерн ответил, что наше общество настолько впало в обскурантизм, то оторвать, грубо говоря, домохозяек от телеэкранов уже невозможно, нужно, пока не поздно, передавать знание тем, кто еще может его воспринять. Вы согласны с таким подходом?

– Может быть, к самим домохозяйкам обращаться действительно бесполезно. А обращаться к ним через их детей можно и должно. Вот детей надо отрывать от телевизора любыми путями. Все внимание должно быть направлено в первую очередь на молодое поколение.

– Но обращаться к детям через книги становится все сложнее. Может быть, нужно изобретать новые просветительские форматы?

– Для меня хорошая научно-популярная литература предполагает познание через радость. Любая насыщенная жизнь не может существовать без наслаждений, в том числе и интеллектуальных. Но для того, чтобы наслаждаться хорошей музыкой, наслаждаться потрясающими достижениями современной науки, надо преодолеть этап образования, надо быть подготовленным. И на этом пути у молодежи стоят колоссальные искушения, возможности получить удовольствие без особого труда, можно сказать, наркотического типа. Бороться с ними – а это общая задача и школы, и родителей, и авторов книг – невероятно сложно. Но это возможно, вот Ася Казанцева написала замечательную книгу “Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости”, которая стала победителем премии “Просветитель” в прошлом году. Увлекательно рассказывать о достижениях науки, делать знания интересными, открывать доступ к интеллектуальным наслаждениям – это очень важная задача. Может быть, одна из важнейших.