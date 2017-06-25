Страховой бизнес в Америке

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Страховой бизнес. Лицо и изнанка. В программе участвуют: Том Стонберг - президент Ассоциации независимых страховых агентов, Бен Зайкер - сотрудник Национального центра аналитических исследований государственной политики, Джо Амадо - сотрудник Информационного бюро по вопросам страхования. Автор и ведущая Марина Ефимова. Впервые в эфире 15 апреля 1997.

Марина Ефимова: В кинокомедии "Fortune Cookie" - "Печенье с предсказанием будущего" - популярный американский комик Джек Леммон играет честнягу-кинооператора, который попал в небольшую автомобильную аварию и получил несколько синяков. А другой популярный комик, Уолтер Мэттау, играет его зятя, адвоката Вилли. Сразу после аварии Вилли появляется в приемном покое больницы, где его зятя осматривали, и сообщает ему новость.

Диктор:

- Значит так, у тебя поврежден позвоночник. Левая нога онемела и три пальца правой руки потеряли чувствительность.

- Что за чушь! - говорит пострадавший. - Ничего у меня не онемело!

- Конечно, нет, - отвечает Вилли,- если ты хочешь прозевать полмиллиона долларов.

- О чем ты говоришь?!

- О страховой выплате по суду. Мы судим страховую компанию на полмиллиона. Да, еще не забудь, что у тебя в глазах все двоится. Понял? Скольких меня ты видишь?

- Одного,- отвечает Леммон. Я вижу одного вороватого адвокатишку, который по несчастной случайности женился на моей сестре.

- И это ты смеешь говорить мне? Мне, который подносит тебе миллион на серебряном блюде? Тебе что, жалко страховую компанию? Да у этой компании столько денег, что им негде их хранить, и они переводят их в микрофильмы. Полмиллиона для них - карманные деньги, так что, пожалуйста, не пытайся поразить меня своей щепетильностью.

Марина Ефимова: Слух о богатстве страховых компаний недалек от истины. Как пишет один из главных исследователей этого бизнеса Эндрю Тобайос в знаменитой книге "Невидимые банкиры", капитал всей страховых компаний Америки в 1981 году составил 700 миллиардов долларов, то есть больше, чем объединенные капиталы 50 крупнейших американских промышленных корпораций. Стоит ли, как резонно заметил адвокат Вилли, жалеть страховые компании? И вообще, кто кого обманывает в этом бизнесе? Эндрю Тобайос, с одной стороны, приводит типичный случай, как молодому человеку нужно было вырвать зуб мудрости за 82 доллара, но сумма эта была такой мелкой, что медицинская страховка ее не оплачивала, и, чтобы сэкономить собственные деньги, молодой обладатель зуба мудрости вырвал его в больнице под общим наркозом за 540 долларов, и вся эта безумная трата была оплачена его страховой компанией.

Неужели вам не жалко этих людей?», - спрашивали Бойера. "Ничуть, - отвечал он невозмутимо, - мои симпатии никогда не бывают на стороне противников, они всегда на стороне тех, кто мне платит

С другой стороны, тот же автор описывает еще более типичного и хорошо известного в Нью-Йорке адвоката страховых компаний Бойера, который, будучи чрезвычайно искусным и опытным юристом, регулярно "отмазывал" страховые компании от выплат компенсаций по нетрудоспособности людям ослепшим, парализованным или изувеченным, несмотря на явную вину врачей, больниц или предприятий, на которых они получили увечья. "Неужели вам не жалко этих людей?», - спрашивали Бойера. "Ничуть, - отвечал он невозмутимо, - мои симпатии никогда не бывают на стороне противников, они всегда на стороне тех, кто мне платит". Первая глава одной из популярных книг о страховании, названная "Самая крупная игра в мире", открывается, в качестве эпиграфа, словами известного американского финансиста Пола Кэббата, сказавшего: "Я ни черта не понимаю в страховании, кроме одного: что с ним ни в коем случае не надо связываться". Вопрос: можем ли мы позволить себе не связываться со страхованием? Увы, нет. И прежде всего потому, что в Америке существует два вида страхования: добровольное и обязательное. Об этом - президент Ассоциации независимых страховых агентов графства Уэстчестер в штате Нью-Йорк Том Стонберг.

Том Стонберг: Оба вида страховки, обязательную и добровольную, регулируют правительства и законы штатов, они не сильно отличаются друг от друга. Например, если у вас есть автомобиль, вы обязаны его застраховать, хотя в каждом штате цена будет несколько отличаться.

Марина Ефимова: Или если я покупаю дом, я обязана его застраховать, верно?

Том Стонберг: Нет, если вы заплатили за дом сразу, и он полностью принадлежит вам, никто не может вас заставить его застраховать. Другое дело, что глупо было бы этого не сделать. Однако это остается на ваше усмотрение. Но если на покупку дома вы берете заем у банка, тогда банк обязывает вас застраховать покупку.

Марина Ефимова: Значит, умные банки, похоже, ничем не рискуют? Рискуем только мы. А какие еще существуют виды обязательной страховки?

Том Стонберг: Это тоже зависит от штата. В штате Нью-Йорк каждый зарегистрированный бизнес с наемными работниками обязан купить страхование для своих штатных служащих и рабочих на тот случай, если они получат увечья на рабочем месте. Кроме того, в Нью-Йорке каждый бизнес обязан иметь страховку на случай болезни наемного работника и оплачивать ему дни болезни.

Марина Ефимова: Казалось бы, справедливо. Особенно когда ставишь себя не на место бизнесмена, а на место наемного работника. Но вот что пишут критики современной страховой системы, в том числе - известный защитник прав потребителей Ральф Нейдор в своей книге "Как победить в страховой игре".

Диктор: Владельцы мелких бизнесов вынуждены покупать страховки не только на своих работников, но и на тот случай, если с их посетителем, клиентом, покупателем случится несчастный случай на территории их предприятия или учреждения. Врачи должны покупать страховку на случай суда за неправильное лечение. За последние десятилетия тысячи мелких бизнесов вынуждены были закрыться из-за непосильного бремени так называемых страховых премий, то есть страховых взносов. Компании покрупнее, с большим ассортиментом товаров или услуг, чтобы не разориться или просто чтобы не снижать прибылей, постепенно повышают цены на товары и на обслуживание. В среднем американская семья платит ежегодно страховых премий 3 тысячи долларов непосредственно и еще 4 тысячи в скрытом виде, переплачивая за товары и услуги. Это составляет больше 12 процентов всех семейных расходов.

Марина Ефимова: Вернемся к беседе с независимым страховым агентом Томом Стонбергом. Когда мы говорим об обязательном страховании, то что собой представляет в этом случае страховой бизнес? Часть рыночной экономики или это уже командная, то есть отчасти социалистическая экономика?

Том Стонберг: В разных случаях по-разному. Возьмем компенсации для работников, то есть обязательное страхование. Цены на него устанавливаются правительственными комиссиями так, что в любой страховой компании они будут одинаковыми и, казалось бы, бизнесмену безразлично, где ее покупать. Однако чтобы заманить покупателя к себе, страховые компании придумали скидки – чем больше у тебя служащих, чем больше страховых полисов ты купишь, тем большую скидку обещает тебе компания.

...чтобы поднять цену на страховку автомобиля, страховая компания должна доказать правительственной комиссии, что она терпит потери и, вообще, предъявить убедительные причины, по которым она считает необходимым поднять страховой полис в данном штате

Что касается автомобильной страховки, то цены не нее могут быть разными, а правительство только следит, чтобы они не превышали разумных пределов. Например, чтобы поднять цену на страховку автомобиля, страховая компания должна доказать правительственной комиссии, что она терпит потери и, вообще, предъявить убедительные причины, по которым она считает необходимым поднять страховой полис в данном штате. Так что в этой области страховой бизнес представляет собой рыночный механизм с частичной регулировкой. Словом, это смесь.

Марина Ефимова: Многие, однако, считают, что этот рыночно-социалистический гибрид легко обрастает бюрократией, не эффективен, падок на коррупцию и опасен для экономического здоровья общества. Вот что говорит, например, сотрудник Национального центра аналитических исследований государственной политики Бен Зайкер.

Бен Зайкер: Вся проблема лишь в том, что государство пытается диктовать свои законы рынку. Я не вижу ни одного серьезного резона для того, чтобы правительство регулировало страховой рынок, идет ли речь об автомобильной, медицинской или иной страховке. Любая обязаловка, любое вмешательство в отношения между производителем услуг и потребителем ведет к деформации рынка, за что всегда приходится платить больше. Я надеюсь, государство осознает это и центральное регулирование сократится, хотя трудно что-либо предсказывать.

Марина Ефимова: В Америке многие считают, что именно из-за половинчатой природы страхования за двадцать лет цены за медицинское обслуживание выросли на сорок процентов. И многие фирмы, учреждения покупают для своих работников медицинскую страховку, например, оплачивающую уже не 80 процентов медицинских расходов, как двадцать лет назад, а только 70. А недавно даже Президент вынужден был вмешаться, выступив с требованием, чтобы в родильных домах страховые компании оплачивали роженицам не меньше двух дней пребывания, а то их умудрялись выпихивать и раньше. Вот как комментирует эту ситуацию сотрудник специального Информационного бюро по вопросам страхования Джо Амадо.

Джо Амадо: Проблему американской системы страхования некоторые видят в том, что она отдана как бы на откуп властям штата. Штаты часто беспомощны в борьбе с могущественными страховыми компаниями. Федеральное правительство могло бы лучше защищать интересы потребителя. Другие с этим не согласны и считают, что местные власти, то есть власти штатов, лучше служат интересам и потребителей, и страхового бизнеса, они могут быстрее реагировать на изменение ситуации, они ближе к нуждам жителей своего штата. Потому что специфика страхования в Калифорнии, где часто происходит землетрясения, или в Луизиане, где наводнения следуют одно за другим, или на холодной Аляске совсем иные, чем в засушливой Аризоне или в дождливом штате Вашингтон, или в страдающей от ураганов Флориде. И общие федеральные правила для всех не принесут пользы потребителю в большинстве видов страхования.

Марина Ефимова: А через какой механизм страховые компании воздействуют на правительство? У них есть лобби, я полагаю?

Джо Амадо: Да, лоббированием занимаются и страховые компании, и ассоциации страховых агентов, причем, довольно активно. Например, некоторые члены Конгресса хотят отобрать у страховых компаний право предлагать своим клиентам формы денежных накоплений, освобожденных от налогов, так называемые "аньюитис". При этой форме человек обязуется не изымать свой вклад в течение обусловленного договором срока, скажем, семи лет. Некоторые конгрессмены в поисках дополнительных средств для государственного бюджета выступают за то, чтобы взимать налоги сейчас, а не когда-нибудь. От этого страховые компании могут лишиться значительных доходов, а у потребителя будет меньше возможностей законно прятать свои деньги и меньше платить Налоговому управлению. Лоббирование - естественная форма защиты в обществе свободного предпринимательства и открытой конкуренции. Так что улучшить систему страхования можно прежде всего за счет ослабления ограничений и правил, за счет стимулирования конкуренции, а не за счет усиления контроля над этим правительственной бюрократии.

Марина Ефимова: Похоже, что двойственное положение спасает страховой бизнес от такого уж серьезного контроля государства. Эндрю Тобайос описал несколько попыток правительства ограничить этот бизнес и его прибыль.

Когда в 1979 году президент Джимми Картер пригласил руководителей 25 крупнейших страховых компаний на совещание, семеро из них отказались прийти, отговорившись занятостью

При демократическом президенте Джимми Картере Федеральная Комиссия по делам торговли начала расследование деятельности страховых компаний, но их лоббисты добились того, что сенатский Торговый комитет тайным голосованием заставил комиссию прекратить всякие расследования. А когда в 1979 году тот же президент Джимми Картер пригласил руководителей 25 крупнейших страховых компаний на совещание, семеро из них отказались прийти, отговорившись занятостью. Тобайос пишет:

Диктор: Конечно, эта встреча вряд ли могла внести какие-либо кардинальные перемены в страховой бизнес, однако кажется загадочным, какие же дела или встречи были у глав этих страховых корпораций, что они не могли отменить их, сказав: "Извините, но меня вызвал к себе президент США".

Марина Ефимова: Я не хочу, чтобы у слушателя сложилось представление будто бы американцев заставляют покупать все их страховые полисы. Не забудем, что среди страховок - огромное количество добровольных, включая главное - страхование жизни. В 80 годах журнал "Плейбой" произвел опрос двух тысяч американских мужчин: что в их жизни они считают необходимостью? И 79 процентов посчитали необходимостью страхование жизни. Хотя только 60 процентов опрошенных были женаты. В Америке машинистки страхуют пальцы, певцы и дикторы – голоса, балерины – ноги. Члены секты "Врата Рая", которые недавно совершили массовое самоубийство, покупали страховку на случай похищения инопланетянами. Сюда включалось страхование не только на случай смерти, но даже на тот случай, если женщина-член секты забеременеет от инопланетянина. Групповая страховка стоила им тысячу долларов в год, а выплаты должны были быть по одному миллиону на человека. Люди страхуются от вампиров, от привидений и от фольклорного английского монстра Вервольфа. Некая дама купила недавно страховку на случай, если с ней произойдет непорочное зачатие и она родит второго Сына Божьего. И нельзя сказать, что для страховых компаний это совсем уж чистая прибыль. Та самая компания, которая страховала членов секты "Врата Рая" в прошлом году заплатила другой своей клиентке 1,7 миллионов за увечье, нанесенное инопланетянами. Клиентка представила в качестве доказательств фотографии и собственное плечо со следами когтей неизвестного существа. В книге Эджета Байеса представлена таблица, какой процент от общего количества страховых полисов покупает население той или ной страны. Япония – 11,6%, она вторая в мире страна по потреблению страховок, Западная Германия - 10,6%, Англия - 6,3%, и так далее, по нисходящей. А США потребляют 44,7% всех страховых полисов мира. Так что американцы любят страховаться. Недаром английский путешественник Сесиль Битон в книге об Америке писал:

Диктор: "Американцы свято верят в возможность контролировать судьбу материальными средствами. Страхованием самолетных рейсов они успешно подменяют страх смерти видением утешительной пачки наличных".

Марина Ефимова: Вернемся к нашей беседе с независимым страховым агентом Томом Стонбергом. Какие тенденции наблюдаются в последнее время в страховом бизнесе?

Том Стонберг: Меня как независимого страхового агента беспокоит тенденция укрупнения страховых компаний. Они сливаются, сливают капиталы, начинают оперировать не только как страховые компании, но и как банкиры, инвестиционные фирмы, брокерские конторы, и так далее. Мы боимся, что в результате всех этих укрупнений они потеряют из виду клиента. То есть они становятся настолько независимыми от мелкого клиента, что просто не будут принимать бедных покупателей страховых полисов, владельцев маленьких домов и дешевых старых автомобилей. В штате Нью-Джерси, например, как вам, Марина, известно, они уже довели выплаты за страхование автомобиля до такой величины, что губернатор штата Кристин Уитмен вынуждена была потребовать снижения этих сумм. Но юристы, адвокаты, из которых в большинстве своем состоит штатный Конгресс, ей не дали этого сделать, потому что их интересы совпадают с интересами больших страховых компаний. Свои главные доходы они получают именно от судов, связанных с автомобильными авариями и страховыми выплатами. Так что если страховые компании в их тенденции укрупнения не будут вести себя осторожно, они кончат тем, что забудут о потребителе.

Марина Ефимова: Веселенькая перспектива. Мистер Амадо, как вы смотрите на расширение функций страховых компаний?

Джо Амадо: Сейчас это очень серьезный вопрос. В конце 20-х и 30-х годов, когда из-за депрессии фондовая биржа потерпела крах, был заведен закон, по которому были строго разграничены функции финансовых институтов. Но сегодня границы между банками, брокерскими фирмами и страховыми компаниями стираются. Думаю, скоро появится закон, позволяющий банкам продавать страховые полисы, а страховым компаниям брать на себя функции банка. И в этой области тоже - чем шире конкуренция, тем лучше и для потребителя, и для самих компаний.

Марина Ефимова: Мистер Стонберг, одной из главных претензий к страховым компаниям является то, что, выступая в некотором роде в роли банкиров, копящих для нас наши деньги на случай несчастья, они возвращают клиенту гораздо меньший процент его взноса, чем, скажем, банк. Если там наши деньги даже растут, то в страховых компаниях клиенту, по подсчету главного исследователя Эндрю Тобайоса, возвращается только 67 процентов с каждого доллара. То есть прибыль компании составляет больше 30 процентов.

Том Стонберг: Это зависит от штата и от ситуации. Например, в некоторых штатах правительства настолько сурово регулирует цены, что компании начинают терять доходы и этот бизнес становится невыгодным. И еще одна чрезвычайно важная деталь. Допустим, страховые компании годами оперируют с большой выгодой, удачно вкладывают деньги и так далее. И вдруг землетрясение в Калифорнии или ураган во Флориде, наводнение в Миссисипи, снежные бураны в Нью-Йорке. Во Флориде после урагана страховые компании просто заново отстроили целый штат. И то же самое произошло несколько лет назад на Лонг-Айленде под Нью-Йорком, где за одну ночь волны слизнули все побережье - дома, набережные, пирсы, участки шоссейных дорог. Вот вам и прибыль. Всю ее со всеми инвестициями и процентами может слизнуть один ураган Эндрю.

...вы - хороший, аккуратный водитель, вы не попадаете в аварии и годами, десятилетиями платите большую страховку за автомобиль практически зря

Но, конечно, я должен признать, что для отдельных людей страхование есть ужасная несправедливость. Например, вы - хороший, аккуратный водитель, вы не попадаете в аварии и годами, десятилетиями платите большую страховку за автомобиль практически зря. Вашими деньгами оплачиваются расходы не только жертв несчастных случаев, но и просто плохих водителей, пьяных водителей, бесшабашных юнцов, выживших из ума старушек, и так далее. Одни платят за несчастья и преступления других.

Марина Ефимова: Что делать нам, простым смертным, покупателям страховых полисов? Одни говорят: не покупайте никаких страховых полисов, кроме тех, которые предписаны законом, коль скоро этот закон существует, не давайте страховым компаниям наживаться за ваш счет, поймав на крючок страха. С другой стороны, главный исследователь страховых лабиринтов Эндрю Тобайос пишет:

Диктор: Они, страховые компании, хотят, чтобы страхование казалось нам самой скучной материей в мире, и они этого добились. Знаете ли вы историю великого Джона Макартура, главы страховой компании "Маркет Лайф". Он начал с крошечной компании, чьими клиентами была сотня стариков. Макартур прятался от долгов, подписывал необеспеченные чеки, бегал от судебных чиновников, пока не набрел на гениальную идею: он составил соблазнительнейший и сложнейший договор, в котором все главные крючки и западни были спрятаны в параграфах, написанных мелким шрифтом. С помощью этого договора обрел новых клиентов и спустя десять лет стал главным землевладельцем во Флориде, хозяином отелей, банков и нефтяных скважин, и зарегистрированным миллиардером. Правда, его брат, тоже владелец страховой компании, сказал: "Самый черный день страхового бизнеса - это день, когда в этот бизнес вступил мой брат".

Совет Тобайоса: Читайте то, что написано мелким шрифтом.

Марина Ефимова: Мистер Стонберг, а что вы, как независимый страховой агент, нам посоветуете?

Том Стонберг: Будьте толковым покупателем. Вы должны или сами постигнуть все премудрости страхового бизнеса, или найти среди агентов человека, которому вы бы полностью доверяете. Никто лучше меня не знает как неприятно платить вперед и все же в случае несчастья, пожара, ограбления, хронической болезни никто не спасет вас от разорения, если вы сами себя не подстрахуете.