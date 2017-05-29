Три "С" Рубинштейна и ЛГБТ

Взбудораженная жестокими обысками "Гоголь-центра" и особенно квартиры знаменитого Кирилла Серебренникова, а потом и вниманием полиции к компании другого режиссера - Алексея Учителя, блогосфера колеблется: от резкой критики слишком робко вступившихся за коллег актеров и режиссеров (не вступившихся, как водится, никто не осуждает) до злорадства в адрес проходящих по делу о "хищениях". Наиболее внятно свою позицию сформулировал Лев Рубинштейн, заявив о понимании "поведенческого кодекса культурного сообщества, вернее, той его части, которая не согласна мириться с тем положением вещей, которое все более активно навязывается государственными институтами". Кредо Рубинштейна укладывается в три буквы "С" – "Свобода", "Сопротивление" и "Солидарность". Рубинштейн признает, что для него "с особенной насущностью актуализировалась именно солидарность" – необходимость выразить поддержку, быть вместе с гонимыми.

Солидарность может быть разной, настоящая неотделима от Сопротивления (а уж оно всегда из стремления к Свободе), поэтому так и коробит от посланий солидарности, пытающихся вступиться за "своих", не возражая "по существу".

Рубинштейн последовательно воплощает в жизнь свои принципы. Он стал первым (и пока лишь одним из двух известных деятелей современной русской культуры, вместе с режиссером Владимиром Мирзоевым), поддержавшим кампанию солидарности с ЛГБТ Чечни и Донбасса. Кампания объявлена в день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией тремя организациями – Антидискриминационным центром "Мемориал", Международной правозащитной федерацией FIDH и украинским Центром гражданских свобод.

Солидарность особенно важна для тех, кого не только пытают, лишают свободы, преследуют, но и заставляют сомневаться в своем праве на существование, на свободу, любовь и равное со всеми людьми достоинство. Если об арестах и даже внесудебных казнях геев в Чечни стало широко известны в последнее время благодаря бесстрашной работе правозащитной Российской ЛГБТ-сети в сотрудничестве с "Новой газетой", то о страданиях сексуальных и гендерных меньшинств неконтролируемых Украиной восточных районов Донбасса говорят значительно меньше. Хотя многое из рассказов ЛГБТ-людей, вошедших в прошлогодний отчет "Мемориала" "Нарушение прав ЛГБТИ в Крыму и Донбассе: проблема гомофобии на территориях, неподконтрольных Украине" почти дословно совпадает с историями пострадавших от гомофобии в Чечне. Те же страхи, угрозы разоблачения, шантаж знакомых и соседей – а в худших случаях помещение в "подвал" (то есть тайную тюрьму), где царят насилие, вымогательство, требования назвать друзей... Все это происходит в форме ползучего террора, без ярких массовых вспышек (как в Чечне), а доследственную проверку в тех краях не только проводить некому, там не к кому даже взывать о необходимости их проведения.

Кампанию солидарности с ЛГБТ Чечни и Донбасса поддержали многие европейские политики и знаменитости: и депутаты Европейского парламента (из самых разных групп: "зеленые", либералы, социалисты, британские консерваторы), и звезды кино (французские актеры Микаэль Юн, Ламбер Уилсон), и знаменитая актриса и певица Джейн Биркин, и прославленный писатель Джонатан Литтел. Тысячи людей поддержали кампанию в социальных сетях, почти три миллиона пользователей интернета уже узнали о ней.

К сожалению, из стран, которых проблема гомофобии в Чечне и Донбассе прямо касается, то есть из России и Украины, реакций почти нет. Даже выступившие в поддержку "Новой газеты" писатели и журналисты из ассоциации "Свободное слово", сосредоточившись на солидарности с собратьями по перу, не сочли нужным вступиться за ЛГБТ, то есть собственно за тех, чьи беды и привели к расследованию "Новой газеты". Возможно, кто-то из подписавших письмо в защиту "Новой..." просто не знал, как выразить свою солидарность с гонимыми ЛГБТ Чечни (и Донбасса). Если так – еще не поздно, кампания солидарности продолжается.

А уже присланные и опубликованные на странице кампании слова Льва Рубинштейна заслуживают того, чтобы привести их полностью: "Ксенофобия, объектами которой в разные времена и эпохи становились то люди, исповедующие другую, "неправильную", религию, то люди другого цвета кожи, то люди "других" убеждений и "другой", отличной от общепринятой, картины мира, есть наиболее яркий и наглядный признак темной агрессивной архаики. В наши дни эта дремучая ксенофобия чаще всего принимает форму оголтелой, истеричной гомофобии. Современное, цивилизованное человечество, пройдя через бесконечную череду саморазрушительных предрассудков и суеверий, через кровавые войны и преступления, выстрадало такое понимание мира, в основе которого лежит суверенное право людей быть разными, непохожими друг на друга. Современный мир базируется не только на взаимной терпимости, но и на дружелюбном любопытстве по отношению к "другому". Не ненависть, не подозрительность, а стремление к пониманию и готовность защитить то, что подвергается гонению и агрессии. Всеми возможными цивилизованными средствами противостоять дремучей архаике, которая способна опираться только на силу и на живучие темные суеверия, – не только право, но и долг людей современного мира, то есть наш с вами долг".

Стефания Кулаева – эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"

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