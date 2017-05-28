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Археология

Котоводство

Почему в России так любят кошек? В студии "Свободы" политический эксперт и зоопсихолог

Почему в России так любят кошек? Гости программы - профессор ВШЭ Марк Урнов и зоопсихолог Марианна Гладких.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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