Милонову указали на недопустимость его поведения на Первомае

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики в пятницу указала Виталию Милонову на недопустимость его действий во время первомайского шествия в Санкт-Петербурге.



Депутат Госдумы Отари Аршба заявил "Интерфаксу", что при повторении подобного Милонова пригласят на заседание комиссии и "будут разбираться".



Во время первомайского шествия Милонов затеял потасовку с группой ЛГБТ-активистов, но полицейские их разняли. Депутат известен как автор принятого в 2012 году закона об "административной ответственности за пропаганду гомосексуализма и педофилии" и ряда других законодательных инициатив, направленных против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.