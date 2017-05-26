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Новости

Милонову указали на недопустимость его поведения на Первомае

Депутат Госдумы Виталий Милонов на первомайском шествии в Петербурге

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики в пятницу указала Виталию Милонову на недопустимость его действий во время первомайского шествия в Санкт-Петербурге.

Депутат Госдумы Отари Аршба заявил "Интерфаксу", что при повторении подобного Милонова пригласят на заседание комиссии и "будут разбираться".

Во время первомайского шествия Милонов затеял потасовку с группой ЛГБТ-активистов, но полицейские их разняли. Депутат известен как автор принятого в 2012 году закона об "административной ответственности за пропаганду гомосексуализма и педофилии" и ряда других законодательных инициатив, направленных против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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