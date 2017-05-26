Лидеры "большой семёрки" на саммите обсуждают торговлю

Совместное заявление лидеров группы G-7 подписано 26 мая в городе Таормина на итальянском острове Сицилия. Лидеры "большой семёрки" заявили о взаимном согласии усилить борьбу с терроризмом и сократить разногласия в области торговли. Политикам не удалось преодолеть разногласия с президентом США Дональдом Трампом по проблеме климатических изменений. Участники саммита призвали интернет-провайдеров и администраторов социальных сетей не допускать распространения экстремистского контента.

В двухдневном саммите участвуют лидеры США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. На встрече также присутствуют представители Евросоюза.

Лидеры "большой семёрки" выразили солидарность с Великобританией в связи с терактом 22 мая в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека, в том числе много детей. Британский премьер Тереза Мэй, говоря о борьбе с терроризмом, предупредила, что экстремисты, теряя позиции на поле боя, проявляют всё большую активность в Интернете.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что участники двухдневной встречи сокращают разногласия по вопросам торговли и готовят совместную декларацию, обнародование которой ожидается в воскресенье.