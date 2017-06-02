Интересные события происходят в последнее время на фронтах вооружений, перевооружений, стратегических угроз и задиристых стратегических заявлений. Министр обороны России Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совете Федерации сообщил, что военное ведомство следит за американской угрозой из космоса. "Могу вас заверить: мы не спим", – сказал он, отвечая на вопрос о том, как российские Воздушно-космические силы могут противодействовать американской угрозе с земной орбиты. Остальное он обещал рассказать сенаторам "в закрытом режиме".

Они не спят. Возможно, бдительно смотрят в ночь. А может, они бы и уснули, да вот бессонница у них. Я не сенатор. И не министр обороны. И даже не буржуйский шпион, затаившийся под табуреткой в зале заседаний Совета Федерации. Однако смею вас уверить – знаю все, что сказал министр Шойгу. И даже расскажу об этом.

Помните неприятный сюрприз с американским ракетным ударом по Сирии? 59 "Томагавков". Одним залпом. На глазах и под носом российской группировки ВКС в Сирии. Внезапно и безнаказанно. Несмотря на наличие там средств ПВО, как сирийских, так и российских. И несмотря на ракетные комплексы С-300 у сирийцев и С-400 у российской группировки. А также несмотря на наличие беспилотников, спутников, флотской группировки. Правда, российские генералы, депутаты и телеведущие, прищурившись, сообщали, что до целей долетели только 29 "Томагавков". А остальные, дескать, не выдержали мощи российского оружия... И сгинули.

Потом был военный парад в честь Дня Победы 9 мая. Вернее, парады. Но в Петербурге военно-морской парад не состоялся. В самый последний момент группировка кораблей и подводных лодок снялась с рейда на Неве и ушла на Балтику. Почему? Потому что у берегов России в Балтийском море обнаружился американский фрегат. С крылатыми ракетами "Томагавк" на борту. Казалось бы, ну фрегат и фрегат. Ну, "Томагавки". Ан нет: парадная российская группировка в спешном порядке двинулась противодействовать фрегату. А знаете почему? Ответ прост. Все руководство страны 9 мая утром находится в одном месте, на Красной площади у Мавзолея. А значит, достаточно одного "Томагавка," долетевшего до цели, чтобы руководителем России стал какой-нибудь министр или депутат, проспавший и не пришедший на Красную площадь, а потому случайно уцелевший. Конечно, с точки зрения политической осторожности лучше перебдеть, чем недобдеть. И тогда пусть уж лучше наши подлодки стерегут этот проклятый фрегат, пока элита страны не разъедется с Красной площади.

Все это означает, что в военно-политическом руководстве страны всерьез верят в возможность внезапного ракетно-ядерного удара США по России. Верят в то, что вот так, утром, после завтрака или перед завтраком, Дональд Трамп открывает ядерный чемоданчик – и все. Самое смешное, что при всей параноидальности такого предположения оно, видимо, хотя бы отчасти реально, судя по тому, как Трамп бабахнул по Сирии или по тому, что у берегов Северной Кореи вдруг собралась стая американских авианосцев. А во-вторых, такая повышенная бдительность проявлена потому, что скопища С-400 на просторах России (вокруг Москвы в частности, да еще комплекс ПРО вокруг Москвы, развернутый еще в 1970-е годы), видимо, не внушают Шойгу и Путину доверия. И это приводит к абсолютно логичному выводу – вооружаться, вооружаться и вооружаться. Готовиться и быть готовыми.

И процесс пошел. Пошел по всем направлениям, если прислушаться к словам президента Путина и министра Шойгу. В частности, в Сирии испытаны более 160 новых систем и образцов вооружения. А еще будет отремонтирован перевозящий самолеты крейсер "Кузнецов". А еще к 2022 году в России появится первый вертолетоносец – свой, не чета всяким "Мистралям". Ну, и конечно, наконец вступит в строй престарелая уже ракета "Булава". И ракетные войска получат множество межконтинентальных ракет "Ярс".

Тут можно было бы уже со спокойной совестью сказать: "И будет нам счастье". Но вот только космос не дает покоя. Не спится. Потому что если начнут США лютовать в космосе, то... ужас что может случиться! Скажем, поливально-подметальные машины в Москве не смогут нормально работать, они же все с ГЛОНАСС-датчиками. А этот ГЛОНАСС американцы запросто могут вывести из строя – только сбить пару спутников. И чем же ответить России на американскую угрозу в космосе? Что придумать?

Собственно, все придумано-то уже давно, когда гонка вооружений в космосе началась во второй раз, в середине 80-х годов прошлого века. Президент Рейган объявил о концепции "Звездных войн", как прозвали тогда Стратегическую оборонную инициативу. Когда у американцев был многоразовый космический корабль "Шаттл", ставший кошмаром для советских военных: он был способен совершить внезапный нырок в атмосферу с орбиты и в принципе сбросить боеголовки, не оставляя времени на то, чтобы обнаружить, спрятаться и ответить.

В области вооруженной борьбы в космосе вообще было много интересного. Скажем, в середине 1960-х годов США проводили испытания в космосе системы уничтожения спутников – путем вывода на орбиту спутника, из которого выбрасывались два миллиона стальных иголок, образующих огромное облако, чтобы ни один спутник не проскочил. А СССР вывел на одном из спутников на орбиту крупнокалиберный пулемет, и этот пулемет стрелял. А еще были созданы так называемые спутники-инспекторы, которые выводились на орбиту перехвата спутника-цели, а затем сближались с ним для того, чтобы определить его назначение и характеристики. Соответственно разрабатывались и спутники-перехватчики: они сближались с вражеским спутником и, подрываясь, уничтожали его.

Нет уже того СССР, который решил потягаться в гонке космических вооружений с Америкой, что и стало одной из причин экономического надрыва псевдосупердержавы и ее краха

И в США, и в СССР разрабатывалось лазерное оружие. Собственно, система противоракетной обороны космического базирования – те самые "звездные войны" Рональда Рейгана – представляла собой орбитальную группировку особых спутников, оснащенных рентгеновскими лазерами с ядерной накачкой. При взрыве ядерного заряда в таком спутнике генерируется лазерный импульс, который уничтожает баллистические ракеты противника на активном участке траектории. СССР надолго вывел на орбиту пилотируемую орбитальную станцию "Салют-5", она же "объект Алмаз". Только посвященные знали, что эта станция и ее экипажи решали исключительно военные задачи. Гражданских космонавтов в ее экипажах не было. В СССР создали самую мощную в мире ракету-носитель "Энергия". В первом из своих двух запусков она она несла грузомакет боевой лазерной установки для уничтожения объектов в космосе и в атмосфере Земли.

Но минули те времена, нет уже того СССР, который решил потягаться в гонке космических вооружений с Америкой, что и стало одной из причин экономического надрыва псевдосупердержавы и ее краха. А вот космос остался. И остались США с их космической группировкой и новым решительным президентом. Остался Китай, который в недавнем прошлом, судя по всему, провел успешные испытания по перехвату – пока собственного – спутника на орбите. Спокойно смотреть на это России, первооткрывательнице космоса, ну решительно невозможно. Особенно на фоне таких сообщений, как успешный возврат на Землю секретного американского космоплана Х-37В после двух лет его нахождения на орбите. Притом что это уже четвертый успешный полет космопланов серии Х-37. И что он там делал в космосе – неизвестно. Предполагается, что это космический перехватчик...

Понятно, что тут российским воздушно-космическим силам не до сна. И вот уже президент на совещании представителей военно-промышленного комплекса потребовал усилить и углубить, чтобы решительно приступить к дистанционному зондированию Земли. А еще создать сверхтяжелую ракету-носитель. При том, что на минувшей неделе с частного космодрома в Новой Зеландии успешно стартовала очередная частная ракета-носитель. И при том, что Space-X Илона Маска уже превратила частные запуски – причем с возвращаемой первой ступенью ракеты – в рутину... И при том, что пилотируемого космического корабля такого класса, какой нужен был бы для сверхтяжелой ракеты, а у России нет. Впрочем, и не у России тоже. Да и других полезных нагрузок у коммерческих потребителей в мире тоже не просматривается. Что же тогда Россия способна предпринять в военном космосе?

Во-первых, есть у России комплекс С-500, способный сбивать объекты на орбитах высотой до 270 километров. Во-вторых, есть лазерные комплексы, способные выводить из строя космические аппараты на более высоких орбитах. При условии, что эти лазерные комплексы размещены в космосе. И работы по этим комплексам идут, по моему оценочному суждению, весьма интенсивно. В-третьих, есть банальное ядерное оружие в космосе, выводящее из строя всю электронику и оптику на всем подряд, что находится в пределах прямой видимости.

Вот только одна деталь: это уже было. В СССР, и кончилось для СССР плохо. Дороговато, да еще и электроники своей, увы, как не было, так и не появилось...

Но что точно Россия способна будет сделать: на заказанной Путиным сверхтяжелой ракете вывести в космос нечто особенное, утверждающее русский дух, скрепы и все такое – скажем, памятник князю Владимиру. Чтобы все видели и знали. Представляете, каждые 90 минут над Америкой пролетает князь Владимир, и ничего с этим поделать нельзя!!!

Владимир Бекиш – эксперт в сфере стратегической безопасности​

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции