В Орле по делу "Свидетелей Иеговы" арестовали датчанина

Суд в Орле арестовал на два месяца 44-летнего датчанина Денниса Кристенсена, задержанного при обыске у "Свидетелей Иеговы". Мужчину обвиняют в продолжении работы религиозного объединения, которое российские власти признали экстремистским, сообщает портал "ОВД-Инфо".

Обыски в домах членов местной организации "Свидетелей Иеговы" прошли в минувший четверг. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали Кристенсена, отвезли нескольких мужчин в здание ведомства и изъяли электронику.

Религиозную организацию "Свидетели Иеговы" в Орле признали экстремистской в прошлом году, а в апреле 2017 года Верховный суд запретил деятельность "Управленческого центра Свидетелей Иеговы" на территории России. Представители правозащитных организаций требуют отменить это решение.