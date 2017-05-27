Власти Британии: признаков кибератаки на аэропорты Лондона нет

Власти Великобритании считают, что признаков кибератаки на лондонские аэропорты нет.

Ранее в субботу десятки авиарейсов в Хитроу и Гатвике были отложены – из-за падения компьютерных сетей.

В субботу же британское министерство обороны заявило, что утром в воздух были подняты истребители из-за того, что в воздушном пространстве страны были замечены российские самолеты. Оба самолета британских ВВС успешно вернулись на базу в Шотландии

Ранее в субботу премьер-министр Тереза Мэй объявила о снижении уровня террористической угрозы с "критического" до "серьезного". Повышенные меры безопасности были введены после теракта в Манчестере, где при взрыве, совершенном смертником 22 мая, погибли 22 человека, более 60 были ранены. В ходе расследования задержаны 11 человек. Полиция подозревает их в принадлежности к экстремистской группировке, которая организовала взрыв на концертной арене в Манчестере.