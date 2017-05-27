Каннский фестиваль: вручены призы Международной федерации кинопрессы

Фильм "Теснота" российского режиссера Кантемира Балагова, представленный на Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд", удостоен приза Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ). Об этом сообщил "Интерфакс".
Действие картины происходит в 1998 году в Нальчике. В фильме рассказывается о жизни еврейской семьи в Кабардино-Балкарии. Младшего сына и его невесту похищают местные бандиты, что становится главным сюжетным поворотом.
Жюри ФИПРЕССИ отметило фильм "120 ударов в минуту" французского режиссера Робена Кампийо и киноленту "Фабрика ничего" режиссёра Педро Пиньо из Португалии.
В воскресенье 28 мая станут известны победители основного конкурса Каннского кинофестиваля. Критики отмечают среди главных претендентов на награды художественный фильм российского режиссёра Андрея Звягинцева "Нелюбовь".
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