Каннский фестиваль: вручены призы Международной федерации кинопрессы

Фильм "Теснота" российского режиссера Кантемира Балагова, представленный на Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд", удостоен приза Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ). Об этом сообщил "Интерфакс".

Действие картины происходит в 1998 году в Нальчике. В фильме рассказывается о жизни еврейской семьи в Кабардино-Балкарии. Младшего сына и его невесту похищают местные бандиты, что становится главным сюжетным поворотом.

Жюри ФИПРЕССИ отметило фильм "120 ударов в минуту" французского режиссера Робена Кампийо и киноленту "Фабрика ничего" режиссёра Педро Пиньо из Португалии.

В воскресенье 28 мая станут известны победители основного конкурса Каннского кинофестиваля. Критики отмечают среди главных претендентов на награды художественный фильм российского режиссёра Андрея Звягинцева "Нелюбовь".