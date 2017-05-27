Ломая традиции

Большинство президентов США начинали свои зарубежные поездки с соседней Канады или Мексики. Однако Дональд Трамп за первые четыре месяца пребывания в Белом доме дал понять, что он –​ необычный президент. Трамп решил избежать тихих вод дипломатии и сразу же отправился в турне по Ближнему Востоку и Европе, посетив за девять дней Саудовскую Аравию, Израиль, Палестинскую автономию, Брюссель, Рим и Сицилию. Пока в США идут бои вокруг проекта бюджета, реформы здравоохранения, увольнения директора ФБР и расследования связей нынешней администрации с Россией, Трамп рассчитывал покорить мировую публику, которая скептически восприняла провозглашенный им политический принцип "Америка на первом месте". Попытка построить отношения с ключевыми союзниками не принесла однозначного результата, дав аргумент как сторонникам, так и противникам американского президента.

Саудовская Аравия

Первый зарубежный рейс нового пассажира "борта номер один" состоялся 20 мая и был встречен в Эр-Рияде с большой помпой. Трамп, вероятно, хотел заверить короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и глав 50 мусульманских стран, что США поддерживают их режимы и что действующая администрация не является антиисламской.

Заявления Трампа о том, что Саудовская Аравия и другие суннитские страны в ближневосточном регионе "не должны сомневаться в нашей поддержке" и что "мы здесь не для того, чтобы читать мораль", были тепло встречены его аудиторией, однако вызвали раздражение правозащитников, которые хотели услышать жесткие требования соблюдать права человека.

Американский президент приехал не с пустыми руками: он предложил Садовской Аравии договор на поставку вооружений на сумму 110 миллиардов долларов и еще на 350 миллиардов долларов в ближайшие 10 лет.

По словам Трампа, это соглашение будет способствовать борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, а кроме того, международные контракты на поставки оружия приведут к увеличению занятости в США, которое так поддерживают его сторонники.

Однако американские законодатели придерживаются иных взглядов. Как демократическая, так и республиканская фракция в Сенате и Палате представителей пытаются заблокировать как минимум часть этой сделки, которая идет вразрез с прежней политикой США. Они усомнились, что новая стратегия соответствует интересам страны.

"Этим договором президент Трамп заливает горящий дом бензином и уходя закрывает дверь на ключ", – заявил Эрик Ферреро директор по связям с общественностью американского филиала "Эмнести Интернешнл".

Израиль и Палестинская автономия

22 мая Трамп начался двухдневный визит Трампа в Израиль и Палестинскую автономию.

Напряженный график позволил ему посетить Стену Плача, центр памяти жертв Холокоста Яд Вашем, Израильский музей, а также встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Израиля Реувеном Ривлином и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Посещение христианских и иудейский святынь и также встреча с Аббасом показывает, что Трамп пытается установить контакт с представителями разных религий и заложить основы для мирных переговоров для достижения, по словам американского президента, "окончательного соглашения".

При этом глава Белого дома отказался выполнить предвыборное обещание – по крайней мере, временно – и перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, что могло бы нарушить нынешний баланс. Израиль считает Иерусалим своей столицей и хочет, чтобы там находились иностранные посольства, однако многие союзники США выступают против, поскольку палестинцы также считают столицей этот город.

Еще один скандал разразился после того, как Трамп по окончании совместной пресс-конференции с Ненатьяху в ответ на критические реплики журналистов заявил перед телекамерами, что не упоминал Израиль как источник секретной информации, которой он ранее поделился с российской делегацией на встрече в Овальном кабинете. Таким образом, впервые от официального лица США прозвучал намек, что разведданные были переданы Израилем.

Кроме того, Трампа раскритиковали за запись в книге почетных гостей Яд Вашема. Президент написал, что его визит был "потрясающим" и он "никогда не забудет" о нем, однако критики сочли его стиль слишком легковесным. "Запись Трампа в книге почетных гостей в центре памяти жертв Холокоста похожа на ту, что школьники пишут друг у друга в выпускных альбомах", – отметил в своем твиттере израильский писатель Яир Розенберг.

Газета "Хааретц" выступила с еще более жесткой критикой американского президента. "Он хотел реабилитироваться после обвинений в антисемитизме, однако посещение Израиля в ходе духовного гран-тура Трампа превратилось в бессмысленную череду ничего не значащих жестов", – написала газета и иронически сопроводила запись Трампа в Яд Вашеме фотографией более содержательного текста, оставленного там президентом Бараком Обамой в 2008 году.

Ватикан

Третьей – и вероятно, наименее скандальной – частью зарубежного визита Трампа стало посещение Ватикана и встреча с папой римским Франциском и президентом Италии Серджио Маттареллой.

Учитывая, что во время предвыборной кампании Трампа понтифик скептически отзывался о его христианских взглядах, их встречу можно считать успешной: стороны обменялись подарками и провели получасовую беседу.

Франциск подарил Трампу подписанный экземпляр своего послания 2017 года "Ненасилие: стиль политики в защиту мира", а также энциклику 2015 года, посвященную защите окружающей среды и негативным последствиям изменения климата. При этом в ходе своей предвыборной кампании американский президент называл доказательства изменения климата "подделкой". Кроме того, понтифик подарил Трампу статуэтку оливкового дерева, выразив надежду, что президент "станет оливковым деревом в деле борьбы за мир".

Трамп заявил, что встреча с папой римским была для него "большой честью". Франциск в шутку спросил у Мелании Трамп, кормит ли она президента традиционным словенским десертом потицей.

Брюссель

После гладко прошедшего визита в Италию Трамп сразу же столкнулся с проблемами в столице Евросоюза Брюсселе, куда он прибыл 25 мая.

Менее года назад он называл НАТО "устаревшей организацией", однако впоследствии изменил свою позицию. Встреча с союзниками по альянсу состоялась в новой штаб-квартире, строительство которой стоило более миллиарда долларов, что имело своей целью подчеркнуть актуальность и современность НАТО.

Однако в ходе встречи с европейскими лидерами Трамп подвергся критике за свои связи с Россией и скандальную утечку сведений о расследовании теракта в Манчестере, который произошел 22 мая и унес жизни 22 человек.

Президент Европейского совета Дональд Туск открыто раскритиковал Трампа, призвав соблюдать "западные ценности" и отказаться от изоляционистской политики по вопросам изменения климата и торговли.

"Я сказал президенту Трампу о том, что смысл нашему сотрудничеству и дружбе придают такие фундаментальные европейские ценности, как свобода, права человека и уважение человеческого достоинства", – заявил Туск после встречи.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратила внимание на проблему утечки информации о расследовании теракта в Манчестере, произошедшей по вине американских спецслужб и вызвавшей негодование у их британских коллег.

Далее, вместо того, чтобы осудить Россию за аннексию Крыма, на что рассчитывали некоторые члены НАТО, Трамп потребовал от лидеров остальных 27 государств альянса соблюдать свои финансовые обязательства. Он пожурил их за то, что они должны "колоссальные" суммы и потребовал активнее бороться с терроризмом и уделять большее внимание проблемам иммиграции и российской угрозе.

Не осталось незамеченным и то, что президент ни разу прямо не упомянул пятую статью устава НАТО о коллективной обороне в случае нападения на одного из членов альянса. Начиная с Гарри Трумэна каждый американский президент в явной форме обещал соблюдать это требование.

В результате пресс-секретарю Белого Дома Шону Спенсеру пришлось заверять журналистов, что Трамп "на 100 процентов" верен обязательству коллективной обороны. "С нашей стороны нет никакого жеманства. Он в полной мере признает это обязательство", – заявил Спенсер.

Если после выступления в Брюсселе Трамп и так снискал у союзников по блоку репутацию сторонника грубой силы, то эпизод с премьер-министром Черногории Душко Марковичем, которого он оттолкнул, чтобы протиснуться вперед для того, чтобы позировать фотографам, ситуацию только усугубил.

"Это альянс народов, скрепленных одной судьбой, – буквально братья по оружию… Чтобы быть вместе, мы должны найти консенсус, – заявил Роберт Бейнс, президент неправительственной организации "Членство Канады в НАТО". – Вместо этого мы видим попытки чуть ли не запугать, силой заставить людей делать то, что от них хотят".

Сицилия и саммит "большой семерки"

Заключительный этап зарубежного вояжа Дональда Трампа отчасти отличался от предыдущих, однако проблемы, поднятые на саммите "большой семерки" в живописном итальянском городке Таормина, были те же: борьба с терроризмом, изменение климата, миграция и свободная торговля.

Президент США первый раз присутствовал на саммите "большой семерки", и большинство лидеров, с которыми он оказался за одним столом, искали знаки потенциальных стратегических изменений в условиях роста глобальных проблем.

Участники встречи заявили о своем стремлении приложить больше усилий, борясь с терроризмом, протекционизмом и "несправедливыми торговыми практиками", а также выразили готовность принять "дальнейшие ограничительные меры" в отношении России в случае усугубления вмешательства на Украине. При этом они не уладили разногласия по вопросам изменения климата, в первую очередь, с Дональдом Трампом, который отказывается возвращаться к Парижскому соглашению 2015 года по ограничению выбросов парниковых газов.

Лидеры наиболее развитых стран мира встречаются каждый год, чтобы обсудить вопросы мировой экономики, безопасности, энергетики, экологии. Они представляют в совокупности почти 50 процентов мировой экономики и более 60 процентов материального глобального богатства.

Как заявил во время открытия саммита председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, представители стран "большой семерки" должны принимать решения "с чувством справедливости в сердце", так как большинство жителей планеты относятся к глобализации не как к возможности, а скорее как к угрозе.

Первый день саммита президент США начал со встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, с которым Дональд Трамп уже встречался в феврале на Флориде, где они играли в гольф, обсуждая политику.

Но главной темой обсуждений на саммите в Италии стала Северная Корея, которая, как сказал Трамп, "укоренилась в наших умах".

В интервью Радио Свобода бывший чиновник Госдепартамента США, а ныне декан школы международных отношений в Университете имени Джорджа Вашингтона Роубен Бриджети сказал, что первая поездка Трампа за границу все же призвана продемонстрировать позитивный взгляд на то, как Соединенные Штаты будут строить отношения со своими традиционными союзниками. "У команды президента будет немало работы, когда она вернется в Вашингтон, ведь ей придется снова последовательно создавать американскую внешнюю политику таким образом, чтобы остальная часть мира могла на нее опереться", – заявил он.